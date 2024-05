圧倒的なパフォーマンスと声で届ける新たなライブ！Seasons「【Life and Death】〜僕は昨日の僕を殺した〜」

“歌い手”グループ「Seasons」は、2024年6月30日(日)にConception Live「【Life and Death】〜僕は昨日の僕を殺した〜」を渋谷REXにて開催します。

Seasons ライブ「【Life and Death】〜僕は昨日の僕を殺した〜」

ネットを中心に活動している、歌い手グループと言われる人たちがいます。

様々な活動の中に、LIVE活動というものがあり、今の歌い手グループにとっては、大切な活動の一つとなっています。

そんな“歌い手”シーンへ新たな刺激を注ぎ続けている「Seasons」

Seasonsがその“歌い手”グループとして活動を始めたのが、約3年前。

2022年、「年内にメンバーたちが掲げた目標を達成したら、2023年初LIVEを行う!」と公言し、4人は2023年より本格的に観客たちを前にしたリアルなLIVEを行うようになりました。

Seasonsがネットを媒介したLIVE姿ではなく、目の前に“生きた”歌声やダンスパフォーマンスを示したことで、魅せる実力に共鳴した人たちが、ますますSeasonsの魅力に深くはまり、ネット上の書き込みや、同じ趣味を持つ仲間たちへの口コミを通して、彼らの名前が“歌い手好き”の間へ一気に浸透し始めました。

Seasonsの活動について

Seasonsは圧倒的なパフォーマンス力と個性あふれる声を武器に、新しい形で、この歌い手グループシーンに登場しました。

ライブ活動をスタートしてから1年強にして、Seasonsは2024年3月に初めて東名阪を舞台にしたワンマンツアーを行いました。

そして大阪と名古屋で行った公演後、ツアーファイナルの地となる2024年4月21日・渋谷REXの舞台に立ちました。

「Seasons 東名阪ツアー〜Thanks LIVE in TOKYO」は、満員の観客たちを前にし激しく歌い踊る、歌い手グループとしては異質の存在感を見せつけました。

そんな彼らが、次のステージに突入します。

Seasonsの新たな物語となる「Season2」がまもなくスタート。

普段はネットの中で顔を隠して活動している彼らの全貌を唯一見られるLIVE「【Life and Death】〜僕は昨日の僕を殺した〜」が、2024年6月30日(日)に渋谷REXにて開催されます☆

