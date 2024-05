ペットも一緒に楽しめる高級かつお節！思わず舌鼓 本店「饗-もてなし-」「宴-うたげ-」

ふりかけ通販サイト・お取り寄せグルメの「思わず舌鼓 本店」から、昨年12月8日に発売したペット(犬・猫)用高級かつお節「天使の饗宴」と高級ふりかけ『口どけ』のセット商品が販売開始されました。

思わず舌鼓 本店「天使の饗宴」『口どけ』

「天使の饗宴」『口どけ』にはともに、最高級のかつお節といわれる「本枯節(ほんかれぶし)」を使用。

さらに「血合い」といわれる部分を取り除いて仕上げた「本枯節血合抜」は希少で滅多に食べることのできない最高級のかつお節が使われています。

天使の饗宴・口どけセット「饗-もてなし-」

価格: 8,800円(税込)

原材料名:【天使の饗宴】かつおのかれふし(国内製造)

【口どけ】かつおのかれふし(国内製造)、醤油、砂糖、蜂蜜、食塩、

みりん、香辛料(ジンジャー末) (一部に大豆・小麦を含む)

賞味期限:【天使の饗宴】3ヶ月

【口どけ】18ヶ月

内容量 :天使の饗宴(削り節)5g×5袋

口どけ(ふりかけ)30g×1缶

天使の饗宴・口どけセット「宴-うたげ-」

価格 : 6,600円(税込)

原材料名:【天使の饗宴】かつおのかれふし(国内製造)

【口どけ】かつおのかれふし(国内製造)、醤油、砂糖、蜂蜜、食塩、

みりん、香辛料(ジンジャー末) (一部に大豆・小麦を含む)

賞味期限:【天使の饗宴】3ヶ月

【口どけ】18ヶ月

内容量 :天使の饗宴(削り節)5g×3袋

口どけ(ふりかけ)15g×1缶

■ペットも飼い主も満足の内容

セット商品「饗-もてなし-」「宴-うたげ-」は、ペットも飼い主も大満足の内容です。

ペット用削り節「天使の饗宴」は塩分を低く抑える特許製法でかつお節を処理しているため塩分が気になるペットにも安心です。

さらに極薄に削っている削り節は少量でもボリューム満点で大満足。

ヒト用に味付けされた高級ふりかけ『口どけ』は、他では味わえない食感が好評の累計27,000缶以上を売り上げた逸品です。

ペットの食卓も、飼い主の食卓も共に彩ることのできるかつお節製品のセットです。

■丁寧な包装で手土産や記念日のお祝いにもぴったり

贈答用は丁寧な包装で、自身の大切な家族への誕生日やお迎えの記念日のプレゼントとしてはもちろん、ペットを飼っているご友人への感謝の気持ちを表す手土産や記念日のお祝いにも最適です。

内容量の異なる2つのセットを用意されていますので、ご予算や人数、ペットの成長などに合わせて選べます。

