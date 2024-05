EXO スホ、6月3日に3rdミニアルバム「点線面（1 to 3）」でカムバック！スケジュールを公開

EXOのスホが、3rdミニアルバム「点線面(1 to 3)」でカムバックする。スホのニューミニアルバム「点線面(1 to 3)」は5月31日午後6時、音楽配信サイトで全曲の音源が公開され、ダブルタイトル曲の「点線面(1 to 3)」と「Cheese」をはじめ、スホの魅力を詰め込んだ全7曲が収録される。今回のアルバムは、彼が2022年4月に発売した2ndミニアルバム「Grey Suit」以来、約2年2ヶ月ぶりに発売するニューアルバムで、スホがアルバムコンセプトの企画に参加しただけに、さらにアップグレードされた音楽カラーと新しい魅力に出会えると思われる。

彼はこれまでEXOの活動はもちろん、ミュージカル「モーツァルト!」、ドラマ「ヒップタッチの女王」「世子が消えた」など様々な作品活動からファッショングラビアの撮影まで、幅広い分野で活動しており、久しぶりにソロアルバムでカムバックするスホに対する世界の音楽ファンの爆発的な反応が期待される。また、本日(3日)0時、EXOの公式SNSアカウントにはビンテージなムードのスケジュールポスターが公開され、ダブルタイトル曲「点線面(1 to 3)」とRed Velvetのウェンディがフィーチャリングに参加した「Cheese」の予告イメージ、ハイライトメドレー、ミュージックビデオの予告映像などをはじめ、スホが歌唱したドラマOST(劇中歌)の発売、誕生日、ソロコンサートの開催日程まで含まれており、多彩なコンテンツで活動することを予告した。また、スホの初のソロコンサート「2024 SUHO CONCERT 」のアジアツアーが観客の熱い声援に後押しされ、8月にジャカルタ公演の追加開催を確定した。彼の旺盛な活動は今後も続く見通しだ。スホの3rdアルバム「点線面(1 to 3)」は6月3日にアルバムも発売され、本日からオンラインとオフラインのレコード販売店で予約販売が開始される。