¡ÚÎ¦¾å¡Û800m¤ÏÃË»Ò¤â¹â¹»À¸¤¬V¡¡¼¢²ì³Ø±à¡¦Íî¹ç¹¸¡¢¹â¹»ÎòÂåºÇ¹â¤ò¥Þ¡¼¥¯¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þÎ¦¾å¡¦ÀÅ²¬¹ñºÝ¡Ê2024Ç¯5·î3Æü¡¡ÀÅ²¬¡¦¥¨¥³¥Ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÃË»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹â¹»3Ç¯¤ÎÍî¹ç¹¸¡Ê¤³¤¦¡¢¼¢²ì³Ø±à¹â¡Ë¤¬1Ê¬46ÉÃ54¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â¹»ÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ò¹â¹»2Ç¯¤ÇÀ©¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÁª¼ê¤é¤È¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¡£Àî¸µ¾©¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¤é¤è¤êÁá¤¯¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿
¡¡¡Öº£²ó¤ÏÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÁö¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁö¤Ã¤Æ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ï¶á¤Å¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¹â¹»2Ç¯¤Îµ×ÊÝÑÛ¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£800¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¹â¹»À¸¤¬À©¤·¤¿¡£