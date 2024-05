カンボジアサッカー連盟(FFC)は1日にU-16カンボジア代表候補メンバーを発表した。日本人の親を持つカンボジア出身MF伊東星隼が選出されている。伊東はカンボジアのユースチームであるシェムリアップ・ユナイテッドFCで10番を背負い、キャプテンも務めている。今回選出された候補メンバーは6月のU-16東南アジア選手権に向けた60人のラージリスト。トレーニングキャンプなどを通じて本大会メンバーが決まるという。

The Cambodian Football Federation (FFC) has announced the list of 60 players preparing for the AFF U16 Champioship 2024 next June.



On the list there is a player of Japanese descent, Ito Seito ,a captain of U16 Siem Reap . He has Japanese parents and was born in Cambodia. pic.twitter.com/fM1e1zDdbn