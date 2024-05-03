藤枝vs群馬 スタメン発表
[5.3 J2第13節](藤枝サ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 小笠原佳祐
DF 16 山原康太郎
MF 6 新井泰貴
MF 10 榎本啓吾
MF 13 大曽根広汰
MF 23 梶川諒太
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
FW 17 平尾拳士朗
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 99 ウエンデル
MF 8 浅倉廉
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 河上将平
FW 11 アンデルソン
監督
須藤大輔
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 2 城和隼颯
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 24 酒井崇一
DF 50 菊地健太
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 35 玉城大志
FW 9 北川柊斗
FW 10 佐藤亮
FW 23 平松宗
控え
GK 13 近藤壱成
DF 36 中塩大貴
MF 7 和田昌士
MF 17 山中惇希
MF 41 永長鷹虎
FW 8 高澤優也
FW 40 佐川洸介
監督
大槻毅
※14:00開始
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 小笠原佳祐
DF 16 山原康太郎
MF 6 新井泰貴
MF 10 榎本啓吾
MF 13 大曽根広汰
MF 23 梶川諒太
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
FW 17 平尾拳士朗
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 99 ウエンデル
MF 8 浅倉廉
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 河上将平
FW 11 アンデルソン
監督
須藤大輔
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 2 城和隼颯
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 24 酒井崇一
DF 50 菊地健太
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 35 玉城大志
FW 9 北川柊斗
FW 10 佐藤亮
FW 23 平松宗
控え
GK 13 近藤壱成
DF 36 中塩大貴
MF 7 和田昌士
MF 17 山中惇希
MF 41 永長鷹虎
FW 8 高澤優也
FW 40 佐川洸介
監督
大槻毅