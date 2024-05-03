[5.3 J2第13節](藤枝サ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 4 中川創

DF 5 小笠原佳祐

DF 16 山原康太郎

MF 6 新井泰貴

MF 10 榎本啓吾

MF 13 大曽根広汰

MF 23 梶川諒太

MF 26 西矢健人

FW 9 矢村健

FW 17 平尾拳士朗

控え

GK 35 内山圭

DF 3 鈴木翔太

DF 99 ウエンデル

MF 8 浅倉廉

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 33 河上将平

FW 11 アンデルソン

監督

須藤大輔

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 櫛引政敏

DF 2 城和隼颯

DF 3 大畑隆也

DF 22 高橋勇利也

DF 24 酒井崇一

DF 50 菊地健太

MF 5 川上エドオジョン智慧

MF 35 玉城大志

FW 9 北川柊斗

FW 10 佐藤亮

FW 23 平松宗

控え

GK 13 近藤壱成

DF 36 中塩大貴

MF 7 和田昌士

MF 17 山中惇希

MF 41 永長鷹虎

FW 8 高澤優也

FW 40 佐川洸介

監督

大槻毅