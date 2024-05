【エックスディファイアント】5月21日 プレイ可能価格:基本プレイ無料

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用マルチプレイFPS「エックスディファイアント」のプレシーズンを5月21日より開始する。

本作は、小説家「トム・クランシー」の世界を舞台にしたスピード感溢れる新作マルチプレイFPS。激しい銃撃戦やカスタマイズ可能なロードアウト、特化型勢力を組み合わせ、「ディファイアント」と呼ばれる戦士たちが支配権を争いチームで戦う6vs6のアリーナシューターゲームとなっている。

今回本作が発表された2021年7月より約2年10ヵ月の時を得て、5月21日にプレシーズンの開幕が発表された。プレシーズンでは、14のマップ、5つの派閥、5つのプレイモード、24種の武器が実装され、5月21日13時よりプレシーズン開幕と共に楽しむことができる。

また今後の予定としてシーズン毎に派閥と武装、マップの追加を予定しており、1年間で4つの派閥、12種類の武器、12種類のマップの追加を予定している。

