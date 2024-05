ZEROBASEONE、3rdミニアルバムのトラックリストを公開…DAY6のYoung Kが作詞に参加

DAY6のYoung Kが、ZEROBASEONEの3rdミニアルバムの収録曲の作詞に参加した。ZEROBASEONEは本日(3日)0時、公式SNSに3rdミニアルバム「You had me at HELLO」のトラックリストを掲載した。公開されたトラックリストによると、同アルバムにはタイトル曲「Feel the POP」をはじめ「Solar POWER」「Dear ECLIPSE」「SWEAT」「Sunday RIDE」「HELLO」「Feel the POP(Sped Up Ver.)」など、計7曲が収録される。

タイトル曲「Feel the POP」は、若者であれば誰しも直面する戸惑い、不安、悩みなどをZEROBASEONEと一緒にいる瞬間だけはすべて忘れて吹き飛ばせるよう、最高の時間をプレゼントするという意思を盛り込んだ楽曲だ。彼らは、すべての否定的な感情を吹き飛ばし、リスナーに忘れられない瞬間をプレゼントする予定だ。3rdミニアルバムには、韓国国内外の有数の作家陣が多数参加した中、Young Kが6番トラック「HELLO」のクレジットに名を連ね、注目を集めた。また、7番トラック「Feel the POP(Sped Up Ver.)」は、タイトル曲をスピードアップさせたバージョンとなっており、一風変わった雰囲気を届ける予定だ。「You had me at HELLO」は、彼らが昨年7月に発売した1stミニアルバム「YOUTH IN THE SHADE」と、11月に発売した2ndミニアルバム「MELTING POINT」で描いてきた叙事を完成させるアルバムだ。2作連続で“ダブルミリオンセラー”を記録し、K-POPの新しい歴史を築いただけに、彼らは今回のミニアルバムでも、韓国国内外に強い影響をもたらすとみられる。先行公開曲「SWEAT」は、発売直後、韓国と中国、日本のメインチャートにランクインしたことに続き、世界26地域のiTunesトップソングチャートで1位を総なめにした。灼熱の太陽の下、“君”と一緒に踊るダンスだけに没頭する瞬間を彼らならではの清涼感あふれるエネルギーと共に描き、カムバックに向けて走り出した。ZEROBASEONEの3rdミニアルバム「You had me at HELLO」は13日午後6時、各音楽配信サイトを通じて公開される。