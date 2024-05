(Blu-ray)ジャケット写真より

(冬将軍:音楽ライター)

90年代から現在までの、さまざまなヴィジュアル系アーティストにスポットを当て、その魅力やそこに纏わるエピソードを紹介していくコラム。今回は今もなお絶大な人気を誇るバンド、L'Arc〜en〜Ciel。"黒"が主体だったシーンに"白"をもたらした大重要バンドである彼らの1990年代に注目し、失われないカリスマと特異とも言える音楽の魅力を探る。

シーンに“白”をもたらした

L’Arc〜en〜Cielは、それまで黒服系と呼ばれるほど“黒”が主体であったヴィジュアル系黎明期シーンに、“白”をもたらした大重要バンドである。後年、ヴィジュアル系シーンの中に“白系”とばれる細分化した区分が生まれるわけだが、それはL’Arc〜en〜Cielなくしては生まれなかったものである、と言い切ってしまってもいい。

ただ90年代は“ヴィジュアル系”が拡まっていった反面で、その言葉が「音楽よりも見た目重視のバンド」という蔑称として捉えられていた側面もある。現にL’Arc〜en〜Cielはヴィジュアル系と呼ばれることを良しとしていないため、ヴィジュアル系バンドではない。しかしながら後発バンドに与えた影響を考えれば、同シーンを語る上では欠くことのできないバンドであることは言うまでもない。

そんなシーンにおいての最重要バンドのひとつ、L’Arc〜en〜Cielについて、センセーショナルな登場からその影響力を含め、激動というべき活動をしてきた、1990年代にフォーカスしてみたい。

大名盤『DUNE』

L’Arc〜en〜Cielの1st アルバム『DUNE』(1993年)は、まさにシーンに“白”をもたらした大名盤である。オープニング曲「Shutting from the sky」の付点8分ディレイギターによるイントロのゾワゾワ感に始まり、「As if in a dream」の幻想的ながらどこか張り詰めた空気感が一気に広がっていくイントロは、シーンにおける革命の狼煙というべきものだ。

L'Arc〜en〜Ciel「As if in a dream」(1993年)

彼らが影響を受けたバンドとして挙げているDEAD ENDを彷彿とさせるプログレライクなハードロック要素や、当時ライブの登場SEとして使用していたアメリカのインダストリアルメタルバンド、ミニストリーの無機的なビート感は随所に感じられるものの、同作品の透明感と幻想的な世界観が差配する作風はその完成度の高さとともに、シーンに大きな衝撃を与えた。

L'Arc〜en〜Ciel「Dune」(1993年)

ギターソロはハードロックの趣を感じさせながらも、アルペジオやコードワークはブリティッシュなニューウェイヴの香りを放つ ken。スライドとグリッサンドを駆使し、指板上を縦横無尽に駆け巡るtetsuyaのベースは、従来のビートロックセオリーに則ったルート音でボトムを支えていくスタイルとはまったく異なるもので、新たなベースのプレイスタイルを提示した。

歌に寄り添い、時として対になっていくそのベースラインは、「ラルクにはメロディが2つ(ボーカルとベース)が存在している」とまで言われたものである。sakura の一切の迷いがない潔いドラミングは、豪快さと緻密さが介在する絶妙なバランスを持っていた。加入直後とは思えないほどの楽曲理解度がそのプレイからうかがえる。そして、hydeは色気のある低音と儚さを感じさせるボーカルで魅了する。

hydeという神秘的なカリスマ

L'Arc〜en〜Cielというバンドのビジュアル面含めてのインパクトは、フロントマンであるhydeの存在なくして語ることはできないだろう。色白で綺麗な顔立ちとウェービーヘア、小柄でヒラヒラとした衣装を靡かせて歌う姿は、中性的や女性的というよりも、ファンタジックで天使、妖精という表現がしっくりくる。hyde、L'Arc〜en〜Cielにいざなわれ、霧の深い森の中へ迷い込んだ感覚を味わった人がどれほどいたことか。

L'Arc〜en〜Ciel「眠りによせて」(1994年)

そうした神秘的なヴェール、覆われていた霧が晴れてきたのがメジャーアルバム『Tierra』である。オープニングを飾る「In The Air」のイントロのベースフレーズは初夏の木漏れ日を感じさせる明瞭なもの。とはいえ、バンドのイメージや音楽性が大きく変わっているわけではない。『DUNE』をさらに進化、いや神化させた崇高さを感じさせるものである。

“メジャーに行ったら変わってしまった”という古参ファンを残念がらせることもなかった。ただ、良くも悪くもの展開がひとつあったとしたら何の前触れもなく、hydeがCMに出演したことだろう。富士フイルムイメージング株式会社(現・富士フイルム株式会社)が展開していたカセットテープブランド“AXIA”のCMである。

女優と共演していたからという僻みではなく、“バスに乗っている”というシチュエーションの“日常感”に賛否両論が巻き起こった。非日常感の塊のようなhydeが、日常に溶け込んでいる違和感である。とはいえ、ステージ上でのhydeは非日常的で“人間的ではない”ことに変わらなかったのだから、そこまで問題ではなかったのかもしれない。むしろ、「あの美男子は誰?」という一般層への訴求力があったのだから、話題性を考えれば成功であった。

そうしたhydeのビジュアルイメージの変化がバンドのイメージを大きく変えていったことは事実であり、幻想的な“ヒラヒラ服”からの脱却をメジャーデビュー後、徐々に見せ始めていた。

L'Arc〜en〜Ciel「Vivid Colors」(1995年)

「Vivid Colors」(1995年)MVでの私服ライクなパンツ姿や、アルバム『heavenly』(1995年)を提げてのツアーでの、トレードマークであったウェービーなロングヘアをバッサリ切ったことは大きな衝撃であった。

ただ、こうしたビジュアル面での変化はhydeに限らず、BUCK-TICKの櫻井敦司、X JAPANのYOSHIKI、LUNA SEAのRYUICHIといった面々がトレードマークのロングヘアをバッサリ切っていたりと、冒頭で述べたヴィジュアル系という言葉への反抗的な意味合いとして、「見た目で判断されるのは御免」という意思表示が当時のシーンのアーティストにあったのである。

L'Arc〜en〜Ciel「HONEY」(1998年)

「HONEY」(1998年)で、hydeは短髪でギターを掻きむしりながら歌うロックスターのアイコンとなり、現在に通ずる年齢不詳、国籍不明のセクシーでワイルドなロックスター像は確立された。ヘヴィミュージックを掻き鳴らすダーティなソロアーティスト・HYDEも、THE LAST ROCKSTARSが“LAST ROCK STAR”たる所以も、海外バンドのフロントマンのごとき佇まいのhydeの存在があるからこそのものだと感じている。

特異な音楽性の変化

L’Arc〜en〜Cielが奏でるニューウェイヴにネオアコ、そしてハードロック、プログレ要素も入り混じった特異な音楽。インディーズの勢いのままメジャーデビューしたものの、そのマニアライクな音楽性ゆえに人気が伸び悩んだこともあった。

デビュー直後の東京ベイNKホール公演はソールドアウトできなかった(のちの1996年5月に『kiss me deadly heavenly ’96 REVENGE』と題したリベンジライブを同会場で行い、ソールドアウトさせている)。

メジャーデビューは1994年7月で、ビデオ『眠りによせて』と 2nd アルバム『Tierra』をリリース。NKホール公演は8月であり、そう考えれば少々気が早すぎたところもあったように見えるが、このスピード感こそが当時のバンドの勢いとシーンの情勢を物語っている。

L'Arc〜en〜Ciel「Blurry Eyes」(1994年)

10月には 1st シングル「Blurry Eyes」をリリース。当時の彼らからすれば、8ビートロックを意識したストレートなキャッチーさを感じる曲調だが、疾走するビートとは裏腹に、tetsuyaの脈々と動きまわるベースラインが一筋縄ではいかない彼らの音楽的な矜持を感じさせる。同曲は日本テレビ系アニメ『D・N・A2 〜何処かで失くしたあいつのアイツ〜』オープニングテーマソングであったが、エンディングテーマのシャ乱Q「シングルベッド」が話題となり、ミリオンヒットとなっている。

翌1995年に共同アレンジャーとして西平彰を迎え、よりメロディアスでポップネスへ、キャッチー性に富んだ「Vivid Colors」をリリース。L'Arc〜en〜Cielが編曲といった制作に外部のミュージシャンを招いたのは、「Vivid Colors」が初めてのことであったが、編曲面を含めてより洗練された印象もある。そこから着実に人気を高めていき、12月には初の日本武道館公演を行った。

L'Arc〜en〜Ciel「風にきえないで」(1996年)

その手応えを感じたのか、以降は積極的に外部プロデューサーを迎え、共同アレンジ&プロデュースに取り組んでいる。「風にきえないで」(1996年7月)は佐久間正英、「flower」(同年10月)は小西貴雄、「Lies and Truth」(同年11月)は西平彰、といった面々を迎えながら、着実にセールスを伸ばしていった。

L'Arc〜en〜Ciel「flower」(1996年)

そして同年12月にリリースされたアルバム『True』は、セルフプロデュースであった過去のアルバム3作と異なり、先述の3名に加え、岡野ハジメ、富樫春生、秦野猛行という計6人の共同プロデューサーを迎えて制作された、いうなればセールスを意識したアルバムだ。結果として、バンド初のミリオンセラーとなった。しかし、まさにこれからという1997年2月、sakuraが覚醒剤取締法違反で逮捕というアクシデントに見舞われる。

yukihiroというマルチプレイヤー

バンド最大の危機を迎え、活動休止状態からの同年12月、東京ドーム公演にて復活。yukihiroがサポートを経て正式ドラマーとなった。ZI:KILL、DIE IN CRIESと、ヴィジュアル系黎明期の一時代を築いたレジェンドドラマーが新時代を担うバンドに加入した当時の衝撃は凄まじかった。と同時に、納得もいく人選であった。

yukihiroのドラムだけに収まらないマルチプレイヤーの才覚、マニピュレーターとしても活動していた類まれない音楽センスはバンドに大きな影響を与えた。「花葬」、「侵食 ~lose control~」(ともに1998年7月リリース)、「forbidden lover」(同年10月)といった、初期L’Arc〜en〜Cielの幻想感と、yukihiroが持つ退廃的要素を融合させたダークさを醸す楽曲が次々と生まれている。

L'Arc〜en〜Ciel「forbidden lover」(1998年)

1999年7月に同時リリースされた6thアルバム『ark』と7thアルバム『ray』の反響は凄まじく、トータルで600万枚のセールスを誇る大ヒットを記録した。

日本が誇るモンスターバンド、L’Arc〜en〜Ciel

この頃になるとバンドのロゴが物語るように、初期の幻想感は薄れ、カラフルでポップなビジュアルイメージへとシフトしている。特にtetsuyaのサイバーファッション(近年の“Y2Kリバイバル”ファッション)は、hide、GLAYと並び、当時のロックファンに大きな影響を与えた。Buffalo LONDONのtetsuya(当時はtetsu)モデルの厚底スニーカーは男女問わず、みんな憧れたものである。

L'Arc〜en〜Ciel「HEAVEN'S DRIVE」(1999年)

2000年代以降のL’Arc〜en〜Cielは、海外にも及ぶ絶大な人気と巨大化した活動規模とともに、スローペースになっていくものの、現在も我々を魅了し続けている。初期のイメージとは異なるが、根幹にあるロックバンドとしての魂は変わっていない。むしろ“浮世離れしたロックスター像”と“ミステリアスな存在”という部分はより強力なものになっている。

日本のバンドなのに、どこか海外バンドの雰囲気とロックスターなカリスマオーラを放ち続けているモンスターバンド、それがL’Arc〜en〜Cielである。

筆者:冬将軍