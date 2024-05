VIVIZ、デビュー後初のワールドツアー開催決定！6月にソウルで開幕

VIVIZがデビュー後初のワールドツアーを開催する。VIVIZは6月1日と2日、ソウル江西(カンソ)区KBSアリーナにてワールドツアー「2024 VIVIZ WORLD TOUR “V.HIND : LOVE AND TEARS” in SEOUL 」の幕を開ける。これに先立って彼女たちは2日午後2時、公式SNSチャンネルを通じてポスターを公開した。華やかなビジュアルとパワフルなパフォーマンスで魅力をアピールしてきた彼女たちは、魅惑的なポスターで期待を高めた。また、「V.HIND : LOVE AND TEARS」というタイトルを通じて、これまで彼女たちが披露してきた以上のストーリーで、様々な構成を披露することを予告した。

最近、“チャート逆走”の神話を作っているVIVIZは、6ヶ月前にリリースした「MANIAC」で主要音楽配信サイトの上位にチャートインし、高い人気を博している。「MANIAC」は、彼女たちが昨年11月にリリースした4thミニアルバム「VERSUS」のタイトル曲だ。特に、同曲のパフォーマンスの中で“ポップユアオンドン(お尻を強く振る)”と名付けたダンスチャレンジが、注目を集めた。VIVIZのソウル公演のチケットはINTERPARK TICKETで単独販売され、5月7日午後7時にファンクラブ向けの先行販売、5月10日午後7時に一般販売が行われる。「2024 VIVIZ WORLD TOUR “V.HIND : LOVE AND TEARS” in SEOUL 」以降のワールドツアーの詳しいスケジュールは、順に公開される予定だ。