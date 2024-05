【5月発売】もうチェックした？今月買うべき編集部オススメPS5、PS4＆Switch新作ゲーム9選！

⇒【2024】Steam絶対オススメ名作ゲーム101選!

タイトルイース・メモワール -フェルガナの誓い-ワイズマンズワールド リトライ四角い地球に再びシカク現る!? デジボク地球防衛軍2 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERSGiftペーパーマリオRPG東京サイコデミック〜公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿〜九魂の久遠とうほう夜雀食堂フォーエバーブルー ルミナス対応機種:PS5/PS4発売日:2024/5/23 ※Switch版は発売中ジャンル:アクションRPG価格:4,840円(税込)メーカー:日本ファルコム

2010年にプレイステーションポータブルで発売された「イース -フェルガナの誓い-」のHDリマスター版。まだ見ぬ地を目指して旅をしている冒険家のアドル・クリスティンと元盗賊のドギは、ある街でドギの故郷・フェルガナ地方に関する不穏な噂を耳にする。火山活動の活発化、突如現れるようになったという魔獣の群れ、領主の圧政に苦しむ領民たち……真相を確かめるべく、ふたりはフェルガナ地方へと向かう。

リマスターに伴い、本作はさまざまな面がパワーアップ。イベントシーンのフルボイス化を始め、新旧バージョンのキャラクターイラストの切り替え、フィールド移動やバトル時のスピードを変えられる「ハイスピードモード」などを実装している点も見逃せない。

対応機種:PS5/PS4/Switch ※Xbox One、Steam 2024年発売予定発売日:2024/5/30ジャンル:RPG価格:パッケージ版4,950円(税込)Switchダウンロード版3,980円(税込)、PS5/PS4ダウンロード版3,960円(税込)メーカー:シティコネクション

2010年にニンテンドーDS向けに発売されたRPG「ワイズマンズワールド」をベースに、さまざまな要素を付け加えたリマスター版。ダンジョンに囲まれた街から、記憶をなくした魔法使いクラウスの旅が始まる。モンスターのスキルを継承して成長する仲間とのパーティ構築と、戦略性のあるバトルが特徴。

リマスターにあたり、本作は新たな要素を多数収録。キャラクタービジュアルが一新されたほか、BGMもアレンジ&新規曲が追加されている。また、モンスターとの再戦機能やクリアデータを引き継いでのニューゲームなど、遊びやすさも格段に向上している点もうれしい。

対応機種:PS5/PS4/Switch発売日:2024/5/23ジャンル:アクションシューティング価格:PS5/PS4:6,980円(税込)Switch:5,980円(税込)メーカー:ディースリー・パブリッシャー

侵略者から地球を守るために戦う「地球防衛軍」シリーズの新作。プレイヤーは「ガイアーク」と呼ばれる新たな脅威に直面した地球防衛軍こと「EDF」の一員として新たな戦いに身を投じていく。本作には「レンジャー」や「ウイングダイバー」をはじめとしたEDFのレジェンド隊員だけでなく、忍者やメイドといった世界各地のご当地ブラザーなど、いろいろな能力や個性をもつキャラクターが100人以上も登場。ミッションや戦況に応じてメンバーを組み合わせ、オリジナルのチーム編成でゲームプレイが楽しめるのも特徴だ。

最大4人までのオンラインプレイに対応しているほか、PS5とPS4版は画面分割プレイ、Switch版はローカル通信プレイが可能。Switch本体と本作を持ち寄れば、その場で協力プレイが楽しめる。

