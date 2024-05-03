¡ÚKCON ¡ß Shionle¥³¥é¥Ü´ë²è¡Û¡ØKCON JAPAN 2024¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò2ÁÈÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
5·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØKCON JAPAN 2024¡Ù¡£º£Ç¯¤â¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡ØKCON JAPAN 2024¡Ù¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖShionle¡×¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬·èÄê¡ªºÇ¸å¤Ë¥³¥é¥Ü´ë²è¤Î±þÊçÊýË¡¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖShionle¡×¤Ã¤Æ¡©
Shionle¡Ê¥·¥ç¥ó¥ê¡Ë¤Ï¡¢»ä¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡ÖREAL COLOR X REAL ME¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆâÌÌ¤È³°ÌÌ¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç·ò¹¯¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¸½Âå¤Ç¡¢¡Ö»ä¤é¤·¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤À¤±¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë³«Âó¼Ô¡¦Ä©Àï¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ÖShionle¡×¤È¡ØKCON JAPAN 2024¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¡ØKCON JAPAN 2024¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬2ÁÈÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡£
»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØKCON JAPAN 2024¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡ª
¡ØKCON JAPAN 2024¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
2024/05/02
º£Ç¯¤â¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡ª¡ÚKCON JAPAN 2024¡Û¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ
¡ÖShionle¡×¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤«¤é²½¾ÑÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖShionle¡×¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ÖShionle¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖShionle¡×¤É¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Ë¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥³¥ó¥Ö¥¨¥¥¹¡×¡£
¤³¤Î¡Ö¥Þ¥³¥ó¥Ö¥¨¥¥¹¡×¤¬¡¢¤Ê¤á¤é¤«·ò¹¯Åª¤Ê¤ªÈ©¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹♡
Item ¥é¥ß¥Ê¥ê¥¢ 31 ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¡¡
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤â¤Ã¤Á¤êÈ©¤òºî¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
È©¤ËÉ¬Í×¤Ê¿åÊ¬¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Àö¤¤¤¢¤¬¤ê¤Î¥¢¥ë¥«¥êÀ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¡£¡Ê¥Þ¥³¥ó¥Ö¥¨¥¥¹31%»ÈÍÑ¡Ë
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¥³¥ó¥ÖÇ´Ãå¼Á¤Î¤è¤¦¤ÊÇ´¤êµ¤¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÎË¢
¢Á¡ºÙ¤Ê¥³¥ó¥ÖÊ´Ëö1%¤ÈÃºÊ´¤¬ÌÓ·ê¤ò¥Ç¥£¡¼¥Ö¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°
£¿§ÁÇÌµÅº²Ã
Item ¥é¥ß¥Ê¥ê¥¢ 100% ¥È¥Ê¡¼¡¡
²½¾Ñ¿å¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊÝ¼¾ÇÉ¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
Éû¸¶ÎÁ¤òÆþ¤ì¤º¡¢¥Þ¥³¥ó¥Ö¥¨¥¥¹¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢È©¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¯¥È¥Ê¡¼¡£¡Ê¥Þ¥³¥ó¥Ö¥¨¥¥¹100%»ÈÍÑ¡Ë
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Éû¸¶ÎÁ¤òÆþ¤ì¤º¡¢¥Þ¥³¥ó¥Ö¥¨¥¥¹¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ
¢¼å»ÀÀ¥È¥Ê¡¼¤Ç¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¤µ¤Ã¤Ý¤ê¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼
£Àö´é¸å¡¦ÆüÃæ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ß¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¤Ä¤«¤¤¤ä¤¹¤¤
Item ¥é¥ß¥Ê¥ê¥¢ 80% ¥°¥ê¡¼¥Ê¥ê¡¼¥»¥é¥à¡¡
È©¤ò¤Ò¤¤·¤á¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª
¥Þ¥³¥ó¥Ö¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·È©¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤Ø¤ÎÆ³¤¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥»¥é¥à¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¿åÊ¬¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¥¼¥ê¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê±ÕÂÎ¡Ë¡Ü ¿åÊ¬¤Î³¸¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥¢¥¯¥ê¡¼¥à¸Ç·Á¤Î²«¶âÈæÎ¨¤Ë¤è¤êÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë
¢¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç2¤Ä¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬º®¤¶¤ê´ÊÃ±¤ËÆÃÊÌ¥±¥¢¤¬²ÄÇ½
£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â³¤¤Î¤Ê¤«¤Îº«ÉÛ¤òÉ½¸½
Item ¥é¥ß¥Ê¥ê¥¢ 65% ¥°¥ì¥¤¥º¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¡
È©¤Ë¤·¤Ã¤È¤êÌ©Ãå¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª
¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥ª¥¤¥ëÁØ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È©¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¡£¥é¥ß¥Ê¥ê¥¢¤ò´Þ¤ó¤À¥«¥×¥»¥ë¤¬È©¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥ª¥¤¥ëÁØ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¼¾&È©¤Ë¤·¤Ã¤È¤êÌ©Ãå
¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¦¥¢¥ë¥®¥ó»À¡¦¥Õ¥³¥¤¥À¥ó¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê5¼ïÎà¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¨¥¥¹ÇÛ¹ç
£¥é¥ß¥Ê¥ê¥¢¤ò´Þ¤ó¤À¥«¥×¥»¥ë¤¬È©¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
¡ØKCON JAPAN 2024¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬2ÁÈÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿´Ú¹ñÈ¯¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖShionle¡×¤È¡ØKCON JAPAN 2024¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬·èÄê¡ª
¡ØKCON JAPAN 2024¡Ù¤Î5·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È5·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÆÆü1ÁÈÍÍ¡Ê2Ëç¤º¤Ä¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
±þÊçÊýË¡¤Ï²¼µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯♡
1.Ray¸ø¼°X @mag_ray ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
2.¡ÚKCON ¡ß Shionle¥³¥é¥Ü´ë²è¡Û¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
3.¡ÖShionle¡×¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
±þÊç´ü´Ö¤Ï¡¢2024Ç¯5·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î8Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤âÏÃÂê¤Î¡ØKCON JAPAN 2024¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¤¼¤Ò±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡