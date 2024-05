【モデルプレス=2024/05/03】米大リーグ(MLB)のロサンゼルス・ドジャースの公式X(旧Twitter)が、5月3日に更新された。大谷翔平選手と妻で元バスケットボール選手の田中真美子さんの2ショットが公開され、話題を集めている。ロサンゼルス・ドジャース財団によるイベント「Blue Diamond Gala」に出席した2人。Xには、大谷選手は黒のスーツ姿、真美子さんは腕の部分がシースルーで透けた黒のトップスに身を包み、登場した様子が投稿されている。

Shohei and Mamiko have arrived at the #LADFGala. pic.twitter.com/XnjAIPjzgq