どちらも食べたい！ 体に優しい定食とカロリーオフのパフェを楽しめるカフェがオープン（東京・恵比寿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、昼は毎日食べたくなる野菜たっぷりの定食を、ランチ終わりからは低カロリーでフルーツいっぱいのパフェが楽しめるカフェです。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

THE NEW NORMAL(東京・恵比寿)

2024年2月26日、恵比寿にカフェ「THE NEW NORMAL(ザ・ニューノーマル)」がオープンしました。一汁三菜のヘルシーな定食と、低カロリーで季節のフルーツを使ったパフェが楽しめるカフェです。

店舗内観 写真:お店から

カフェがあるのは恵比寿駅西側、徒歩3分ほどの場所。代官山へ続く大通りから1本入った通りに立つビルの2階にあります。モダンなイメージのエントランスを抜けると、中央に暖炉を取り巻く円形のソファ席があり、更にその周りにソファ席、フラットシート、半個室などが並び、くつろぎの空間が広がっています。席数は11卓、26席。さまざまなタイプの席があるので、おひとり様から子ども連れまで楽しめそうです。

精製糖不使用、生クリーム、乳不使用、グルテンフリーのヘルシーパフェ。彩りもあざやか 写真:お店から

カフェのコンセプトは「毎日食べて健康を実感する食事や、世の中にない、罪悪感のないカロリーオフのパフェをおいしく食べられるお店」だそう。時間帯を【一汁三菜定食】のランチタイムとパフェタイムの2つに分け、それぞれで「THE NEW NORMAL」ならではのメニューを届けてくれます。

「箸でほぐれるナイスな生姜焼定食」1,650円 写真:お店から

ランチタイムでは、豚の生姜焼きや鶏南蛮、マグロの漬けといった定食でお馴染みのメニューが“毎日食べたくなる健康を感じるお昼ごはん”として登場します。メインは日替わりから選べ、セットされるのは野菜たっぷり具沢山の汁物、旬の野菜を使った副菜、自家製の糠漬けといった体に優しい、毎日取りたい食材が充実したものがそろいます。

「東京ノ鶏南蛮定食」1,210円 写真:お店から

メインもひと工夫あり。「箸でほぐれるナイスな生姜焼定食」は、玉ねぎと酒で煮込んだホロホロと軟らかい豚肩ロースと玉ねぎたっぷりなおろし生姜ソースの組み合わせ。「東京ノ鶏南蛮定食」は、国産鶏むね肉を玄米粉入りの衣で揚げています。

「ニューノーマルナ苺ノパフェ」3,080円 写真:お店から

パフェの人気メニューは、精製糖・乳製品不使用、グルテンフリーで通常のカロリーの30〜50%オフというヘルシーな「季節限定のフルーツパフェ」。季節のフルーツをふんだんに使い、ビジュアルにもこだわったパフェは、見ても食べても幸せ気分いっぱいになります。

「ニューノーマルナ苺ノパフェ」では、旬のイチゴを甘くみずみずしい香りが感じられるようにカットし、まるで花が咲いたかのように飾り付けられています。シャンティクリームにも豆乳を使い、ヘルシーなクリームになっています。

「チョコレート三重奏」1,760円。精製糖不使用、乳製品不使用とは思えない濃厚さと奥深さがあるパフェ 写真:お店から

健康志向、ダイエット中の人なら「こんなカフェが欲しかった!」と思える「THE NEW NORMAL」。近隣のオフィスワーカーだけでなく、多くの人に愛されるカフェになりそうです。

食べログレビュアーのコメント

「キュートナ赤白苺ノパフェ」 3,080円 出典:自称独り者グルメさん

『キュートナ赤白苺ノパフェ

その構成は米粉のレースクッキー 17kcal、豆乳のシャンティ 60kcal、赤いちご、白いちご、豆乳いちごアイス 14kcal、ノンシュガー豆乳ベリームース 58kcal、豆乳と甘酒のバニラミルクアイス 34kcal、 ドライベリー、米粉のグリオットクランブルバー 50kcal、カシスとフランボワーズのノンシュガームース、豆乳のホワイトミルクムース、グレナデンジェノワーズ、いちごのコンポート 25kcalとのこと。



豆乳のシャンティや豆乳いちごアイス、豆乳と甘酒のバニラミルクアイスなど軽やかでヘルシーな構成を楽しませていただきました』(自称独り者グルメさん)

「キュートナ赤白苺ノパフェ」 3,080円 出典:yamay630さん

『キュートナ赤白苺ノパフェ



パフェは精製糖不使用、生クリーム、乳不使用、グルテンフリーのヘルシーパフェで30〜50%カロリーカットを実現。

苺ノパフェは赤と白2色のいちごのコントラストで見た目も可愛らしくPOPでチャーミング。

甘酒を使用した優しい甘さの自家製バニラミルクアイスが苺の香りを更に引き立てます。苺が旬の今だけの期間限定販売です。



身体に優しい構成のパフェは、さっぱり食べられるものです。苺がたっぷりと使われ美しく、美味しいパフェでした。良き空間で、いいカフェタイムとなりました。ごちそうさまでした』(yamay630さん)

<店舗情報>◆THE NEW NORMAL住所 : 東京都渋谷区恵比寿南2-3-13 山燃ビル 2FTEL : 050-5592-7784

文:小田中雅子

