米大リーグ(MLB)・ドジャースは日本時間3日に本拠地ドジャースタジアムでチャリティーイベント『ブルーダイヤモンド・ガラ』を開催した。同球団の公式Xには、大谷翔平と妻・真美子の2ショットが投稿された。同球団は「Shohei and Mamiko have arrived at the #LADFGala.」とつづり、黒スーツをまとった大谷と、両腕がシースルーになった黒系衣装に身を包んだ真美子さんの2ショットをアップ。また、笑みを浮かべながらスーツに手をかける大谷のソロショットも投稿されている。2枚の写真から、夫婦そろって左手薬指に指輪をしていることが確認できる。これらの写真を見た人からは「真美子さんの指輪すうううごいな!?ダイヤどんだけでかいん…あんま最近でも見てない…」「カメラ目線あざっす」「公式からキターーー!!」「美しすぎる、ずっと幸せていてくれ!」「何て上品で好感の持てる二人なんでしょう!」などとコメントが寄せられた。