ピットロード、プラモデル「W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943」と「W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943」を5月29日出荷開始
【W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943】
5月29日 出荷予定
価格：6,820円
【W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943】
5月29日 出荷予定
価格：6,490円
Copyright (C) 株式会社ピットロード All Rights Reserved.
5月29日 出荷予定
価格：6,820円
【W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943】
5月29日 出荷予定
価格：6,490円
ピットロードは、プラモデル「W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943」（税込6,820円）と「W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943」（税込6,490円）を5月29日に出荷する。
本商品は1943年時の「イタリア海軍 戦艦 ローマ」と1943年時の「フランス海軍 戦艦 リシュリュー」を1/700スケールプラモデル化したもの。各キットは洋上とフルハルモデルの選択が可能。
「W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943」は全長343.8mmで司令塔トップにレーダーアンテナを装備し、艦載機のRO.43 水上偵察機×2機、RE.2000×3機が付属する。エッチングパーツ(ファンネルキャップ／クレーンなど)やディスプレイスタンドも付く。
「W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943」は全長355.5mmでニューヨーク海軍工廠にて修理改装を行った1943年の状態が再現されている。【W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943】 【W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943】
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※画像は製品を組み立て塗装したものです