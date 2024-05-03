【W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943】
5月29日 出荷予定
価格：6,820円
【W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943】
5月29日 出荷予定
価格：6,490円

　ピットロードは、プラモデル「W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943」（税込6,820円）と「W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943」（税込6,490円）を5月29日に出荷する。

　本商品は1943年時の「イタリア海軍 戦艦 ローマ」と1943年時の「フランス海軍 戦艦 リシュリュー」を1/700スケールプラモデル化したもの。各キットは洋上とフルハルモデルの選択が可能。

　「W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943」は全長343.8mmで司令塔トップにレーダーアンテナを装備し、艦載機のRO.43 水上偵察機×2機、RE.2000×3機が付属する。エッチングパーツ(ファンネルキャップ／クレーンなど)やディスプレイスタンドも付く。

　「W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943」は全長355.5mmでニューヨーク海軍工廠にて修理改装を行った1943年の状態が再現されている。

【W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943】 【W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943】

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※画像は製品を組み立て塗装したものです