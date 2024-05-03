ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö¥Ï¥ï¥¤¿·µï¡×¤ÏÀ¾Éð¤ÎÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¡ª£²£¶²¯±ßÄ¶¤Ç¹ØÆþ¡¡ÌÌÀÑ£´£µ£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥Ï¥ï¥¤Åç¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¿·µòÅÀ¤òÀ¾Éð´Ø·¸¼Ô¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¤Ë²á¤´¤¹ÊÌÁñ¤ò·úÃÛÍ½Äê¤Î¡Ö¥Þ¥¦¥Ê¥±¥¢¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ï¶áÎÙ¤ËÀ¾Éð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë»±²¼¤ÎÀ¾Éð¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤¬³«È¯¡¢±¿±Ä¤¹¤ë£²¤Ä¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ä¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤¬Â¸ºß¡£ÂçÃ«¤¬¹ØÆþ¤·¤¿ÅÚÃÏ¤â¼Â¤ÏÀ¾Éð¤¬½½¿ôÇ¯Á°¤Ë¼êÊü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤Ì¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤Ç¡Ö¥Þ¥¦¥Ê¥±¥¢¤ÎÌµ·Á²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥ï¥¤ÅçËÌÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡Ö¥Þ¥¦¥Ê¥±¥¢¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç³«È¯Ãæ¤ÎÉÔÆ°»º¡££±£´¶è²è¤¢¤ë¤¦¤Á¤Î£±¶è²è¤Ç¡¢ÌÌÀÑ¤ÏÌó£´£µ£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£²Á³Ê¤Ï£±£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£¶²¯£³£µ£°£°Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤¿²È¤ò·ú¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ÎµòÅÀ¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÀëÅÁÆ°²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¡ÖËÍ¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î¥Þ¥¦¥Ê¥±¥¢¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥Ï¥×¥Ê¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ç¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢ÀëÅÁ¤Ë¤â¤Ò¤ÈÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè·î¤ËÂçÃ«¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¡È¿·µï¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢À¾ÉðµåÃÄ¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÀ¾Éð£È£Ä¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤³¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬Çã¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ï¤É¤³¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÏÀ¾Éð¥°¥ë¡¼¥×¤¬Á°¿È¤Î¥³¥¯¥É»þÂå¤ËÇã¼ý¤·¤Æ³«È¯¡£¸½ºß¤ÏÀ¾Éð£È£Ä»±²¼¤ÎÀ¾Éð¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ï¥×¥Ê¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡Ö¥Þ¥¦¥Ê¥±¥¢¡¦¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥Ï¥ï¥¤ÅçÀ¾Â¦¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ê¶õ¹Á¤«¤é¡¢¡Ê£²¤Ä¤Î¡Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÉôÊ¬¤¬º£²ó¤ÎÊ¬¾ùÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÅö¼Ò¤ÎÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò½½¿ôÇ¯Á°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÔÆ°»º¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ËÇäµÑ¤·¡¢³«È¯¤ò¤·¤¿¶È¼Ô¤¬º£²óÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆËÜÅÚ¤ÎÉÙÍµÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¦¥Ê¥±¥¢¡¦¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÏÍèÇ¯¤Î³«¶È£¶£°¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢Àè·î¤«¤éÁí¹©Èñ£±²¯£¸£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£·£¹²¯±ß¡Ë¤ò¤«¤±¤¿Âçµ¬ÌÏ²þÁõ¹©»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ï¥×¥Ê¥Ó¡¼¥Á¡×¤ÏÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Ç¯¤ËÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬Í¥¾¡Î¹¹Ô¤Ç½ÉÇñ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¦¥Ê¥±¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡¢ÊÌÁñ·úÃÛÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤«¤é¤¢¤¨¤ÆÀëÅÁ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥Þ¥¦¥Ê¥±¥¢¤ÎÃÏÌ¾¤¬ÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÌµ·Á¤Î²ÁÃÍ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¾Éð£È£Ä´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆºßÀÒ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¤Ï¡ÈÅ¨¡É¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï³¤¤òÅÏ¤ê¡¢º£¤äÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î£Í£Ì£Â¤Ç¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤ê±ï±ó¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÀ¾Éð¤Ë¡ÈÂçÃ«¸ú²Ì¡É¤¬µÚ¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£