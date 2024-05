◆エスクプス、ホシ&ディノの厳しい一面明かす

【モデルプレス=2024/05/03】13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のS.COUPS(エスクプス)が5月3日、WEBバラエティ「ウンチェのスター日記」に出演。練習中の年下メンバーの様子を明かした。4月29日にSEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」でカムバックしたSEVENTEEN。今回カムバックする上で1番意識した部分、ファンに見てほしい部分を聞かれると、エスクプスは「『この人たちは本当にすごい』こういう話を聞きたくて。この年齢になってもこんなに一生懸命やっている歌手を愛することに誇らしさを感じてもらえたら」とCARAT(SEVENTEENのファンの総称)に向けての思いを語っていた。

MCを務める5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM(ルセラフィム)のHONG EUNCHAE(ホン・ウンチェ)が「いつもカムバックされる度に一生懸命パフォーマンスされているのが分かるので」と感心すると、エスクプスは「ちゃんとやらないとHOSHI(ホシ)に叱られるんです…」と少し悲しげな表情に。「(ホシは)本当に愛嬌たっぷりで可愛い子なのに練習中になると『スンチョルさん、それは違うでしょ』という感じで。練習室では僕の方が弟です。『ホシこれはどうやったらいいかな…?』って」とパフォーマンスチームのリーダーであるホシによる厳しい練習を明かし、その指導に対し従順に教えてもらう姿勢を再現した。また「ディノもそんな感じです」とパフォーマンスチームで幼い頃からのダンス歴が長いマンネ(末っ子)のDINO(ディノ)も厳しいといい「末っ子たちが1番強いんです」とした上で「正直自分が考えてもデビュー初期に僕らがかなり追い込みました」と年長組が追い込んだせいで、末っ子が強く成長したとも語っていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】