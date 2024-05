ラッセル・クロウ主演(2023)の続編映画が製作されることがわかった。プロデューサーのジェフ・カッツがX(旧Twitter)で発表している。

本作は、実在したエクソシストのガブリエーレ・アモルトの回顧録に基づくホラー作品。日本では『ヴァチクソ』の愛称で親しまれ、1,800万ドル程の予算に対して世界累計7,700万ドルを稼ぎ出すスマッシュヒットを記録した。

続編については、映画公開直後から企画が初期段階にあるとの、ネット上でも熱望する声が続出。公式からの発表は行われないままだったが、ついに朗報が舞い込んできた。

第1作でプロデューサーを務めたカッツは、劇中シーンのGIF画像を添えて、「正式に実現します!」と続編製作の決定を報告。ファンに対して、「あなた方が叶えてくれたのです」と感謝を伝えながら、「ランブレッタにガソリンを補充して、走る準備をしておいてください」と予告した。ランブレッタとは、クロウ演じる神父が劇中で乗るスクーターのことだ。

Amorth Nation -- I just got the call.



IT'S OFFICIALLY HAPPENING!!!



"È un seguito, amici miei."



Thank you to the amazing fans. You made this happen. Gas up your Lambretta - and get ready to ride.