【「フォートナイト v29.40」:ダウンタイム】5月3日17時~ 実施予定

Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「フォートナイト」において、ダウンタイムを5月3日17時より実施する。

今回のダウンタイムは、v29.40アップデートに向けて行なわれるもの。v29.40では、スターウォーズとのコラボイベントが開催され、チューバッカがボウキャスターを携え「バトルロイヤル」に登場するほか、ダースベイダーが振るうライトセイバー、E-11ブラスターなどが再登場する。

なお、ダウンタイムの直前よりマッチメイキングが無効となるため、注意が必要となる。

(C) 2024 Epic Games, Inc.

(C) 2024 The LEGO Group.

(C) & TM Lucasfilm Ltd.