ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、数字とキャラクターを絡めたアートが楽しい「ナンバーTシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ナンバーTシャツ」

© Disney

タイプと価格:【キッズ】1,290円(税込)、【ユニセックス】1,590円(税込)

サイズ:【キッズ】100、110、120、130、140、150、【ユニセックス】S〜M、L〜LL

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

夏に大活躍するシンプルなTシャツ。

キッズサイズにはフロントに、ユニセックスサイズには背中に、0〜9の数字とキャラクターを絡めた楽しいアートがプリントされています!

また、アイコンの数と数字が連動していたり、キャラクターの記念月に合わせたデザインになっているのもポイント。

ユニセックスサイズのフロントにはさりげなくアイコンもプリントされています。

デザインは、誕生月やラッキーナンバーで選ぶこともできる、全10種類です。

1(ミッキーマウス)

© Disney

1番はディズニーを代表するキャラクターである「ミッキーマウス」

「ミッキーマウス」は一番星を指しています☆

© Disney

フロントにはお馴染みのハンドモチーフも。

シンプルな黒でプリントされています!

2(ミッキー&ピート)

© Disney

2番は「ミッキーマウス」と「ピート」デザイン。

「ミッキーマウス」の天敵、「ピート」をプリントした力強いアートはインパクトも抜群です。

© Disney

フロントのアイコンはグッドポーズのハンドモチーフになっています。

3(ミニー&フィガロ)

© Disney

3番にプリントされているのは「ミニーマウス」と「フィガロ」のコンビ。

「フィガロ」にキスをする「ミニーマウス」と共に、3つのハートが描かれています。

© Disney

フロントにプリントされた「ミニーマウス」のぷっくりリボンにも注目です☆

4(チップ&デール)

© Disney

4番にセレクトされているのは、4月がお誕生月の「チップ」と「デール」

数字には背中の模様があしらわれています。

© Disney

フロントには「チップ」と「デール」らしく、木の実をプリント☆

5(グーフィー&マックス)

© Disney

5番は、5月がお誕生月の「グーフィー」と、息子の「マックス」

仲良し親子の元気いっぱいなデザインが楽しい☆

© Disney

フロントには特徴的なかたちの「グーフィー」の帽子をレイアウト。

パステル調のグリーンでプリントされています。

6(ドナルドダック)

© Disney

6月がお誕生月の「ドナルドダック」が、6番に「ドナルドダック」ラインナップ。

水色を使用した爽やかなデザインがピッタリです。

© Disney

フロントにレイアウトされたイカリモチーフが爽やか☆

7(チップ&デール&クラリス)

© Disney

7番は「チップ&デール」と「クラリス」のトリオ。

愛がたっぷり詰まった、合計7個のフルーツを「クラリス」にプレゼントするシーンが描かれています。

© Disney

フロントには「クラリス」が頭につけている飾りとお揃いのお花がプリントされた一着です。

8(ドナルドファミリー)

© Disney

8番は「ドナルドダック」ファミリーが勢揃い☆

「ドナルドダック」や「デイジーダック」、甥っ子の「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」と、叔父の「スクルージ・マクダック」がデザインされています。

8個の風船もカラフルでとっても賑やか!

© Disney

フロントにプリントされているのは「ドナルドダック」ファミリーの足跡です。

9(プルートファミリー)

© Disney

9番は、9月が誕生月の「プルート」と、そのファミリーが登場。

「プルート」と「フィフィ」、子どもたちの親子デザインが使用されています☆

© Disney

フロントには黄色で肉球マークがプリントされています。

0(ミッキー&フレンズ)

© Disney

0番は「ミッキー&フレンズ」デザイン。

0を飾るのは大集合した「ミッキー&フレンズ」!

数字はレインボーカラーで華やかに彩られています。

© Disney

フロントにプリントされた、真っ赤なミッキーモチーフがおしゃれです。

© Disney

キッズサイズはフロントにプリントが施され、

© Disney

バックはシンプルな無地デザインになっています。

身生地は暑い日にも快適な綿100%の天竺素材を使用。

やさしい風合いで、肌なじみもばっちりです。

家族で連番にして写真を撮ってもかわいい、「ミッキーマウス」たちを描いたTシャツ。

数字とキャラクターを絡めたアートが楽しい「ナンバーTシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

