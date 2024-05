ネバーランドの地図モチーフ！バンプレスト「Q posket stories Disney Characters -Tinker Bell-II」

バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ「Q posket stories(キューポスケット ストーリーズ)」

フィギュアと小物を組み合わせて、“物語”の世界観を1体にぎゅっとつめこんだフィギュアシリーズです。

そんな「Q posket stories」シリーズにディズニー映画『ピーター・パン』より「ティンカー・ベル」のフィギュアが登場します☆

バンプレスト「Q posket stories Disney Characters -Tinker Bell-II」

© Disney

登場時期:2024年5月8日(水)より順次登場予定

種類:全1種

サイズ:約7cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00002108/

フィギュアと小物を組み合わせて、“物語”の世界観を1体にぎゅっとつめこんだフィギュアシリーズ「Q posket stories(キューポスケット ストーリーズ)」

そんな「Q posket stories(キューポスケット ストーリーズ)」に、ディズニー映画『ピーター・パン』の「ティンカー・ベル」のフィギュア第2弾が登場します。

© Disney

第1弾はお花の上に「ティンカー・ベル」が座っている可憐なデザインでしたが、今回は地図と宝箱と鍵がモチーフ。

物語の舞台「ネバーランド」の地図の上でおすまししています。

© Disney

小さな妖精「ティンカー・ベル」の魅力を細部まで余すこと無く丁寧に造形。

羽根は半透明の素材で表現し、靴にはパール調のカラーを施すなど質感の違いも楽しめます。

© Disney

ドクロ岩やインディアンの集落などが記された「ネバーランド」の地図。

「ティンカー・ベル」と「フック船長」のワンシーンを彷彿させます。

© Disney

また、宝箱と鍵のオブジェがセットになっていて、冒険心をかき立てます!

見ているだけでワクワクとした気持ちにさせてくれるフィギュア。

バンプレスト「Q posket stories Disney Characters -Tinker Bell-II」は、2024年5月8日(水)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

