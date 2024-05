保育防災専門の動画研修サービス！ニシハタシステム『保育防災まなべる』

ニシハタシステムは、保育防災に特化した保育者向けの動画研修サービス『保育防災まなべる』を2024年4月1日に提供開始しました。

提供開始日:2024年4月1日(月)

利用料:無料(※一部有料機能あり)

◆社会課題の解決

こどもたちの成長をサポートし、日本社会の未来を支えている保育施設は大きなやりがいと共に重い責任があることから、保育者の負担を軽減するために『保育防災まなべる』は生まれました。

2023年にBCP策定が努力義務化されるなど、災害対策等の重要性が保育業界全体で見直されています。

1人でも多くの方が当事者意識をもち防災に取り組むことと、こども目線の「こどもまんなか防災」を普及していのちを守るための学びを提供しています。

◆『保育防災まなべる』が生まれた背景

ニシハタシステムが運営しているオンラインセミナー「保育防災カンファレンス」が、参加者満足度98%以上と高い評価の一方、「都合が合わなかったので期間を限定せずに開催して欲しい」「職員研修でセミナー動画を使いたい」といった声が『保育防災まなべる』立ち上げにつながったそうです。

サービスの特徴

1:いつでもどこでも、保育防災を学べる

『保育防災まなべる』はパソコンやスマートフォンからアクセス可能。

また1講座10分程度のため、忙しい保育者がスキマ時間を活用して学習出来ます。

2:保育防災に特化した研修動画

保育防災や保育のBCPに特化した専門家を講師に迎え、様々な角度から必要な知識や実践的なノウハウが収録されています。

3:充実したコンテンツ

現在収録中の講座も含め、累計100本以上の研修動画の配信を予定されています。

また、効果的なスキルアップをサポートするための専門性の高いカリキュラムや、専門資格を取得するための独自講座も準備中です。

利用の流れ

無料会員登録後に動画視聴が可能です。

https://www.nishihata-system.jp/manaberu/index.html

