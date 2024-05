リヴァプールは、かつての伝説的なユニフォームをインスピレーション源としたノスタルジーを感じさせる2024-25シーズンの新ユニフォームを発表した。



新しいユニフォームは、無地の赤に白の襟と袖という現在のユニフォームから大きく変わった。ジョー・フェイガン監督の下、リーグとリーグカップの連覇、そしてUEFAチャンピオンズカップの三冠を制覇したクラブ史上最高と呼ばれる1983-84シーズンのユニフォームがモチーフとなっている。そのデザインはボディにピンストライプが入り、2本の白いストラップと中央を通る赤いストライプが襟として機能しており、また今季のユニフォームのチームロゴは白一色だったが、新ユニフォームはナイキのメーカーロゴとクラブのエンブレムがゴールドになった。





Ciao Our 2024/25 @nikefootball home kit has arrived.



Inspired by Rome ‘84.