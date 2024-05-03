日経225先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比270円安の3万7920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41511.58円 ボリンジャーバンド3σ
40589.72円 ボリンジャーバンド2σ
39667.86円 ボリンジャーバンド1σ
39490.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38746.00円 25日移動平均
38735.00円 一目均衡表・基準線
38302.53円 75日移動平均
38236.07円 2日日経平均株価現物終値
38138.00円 5日移動平均
37950.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37920.00円 3日夜間取引終値
37885.00円 一目均衡表・転換線
37824.14円 ボリンジャーバンド-1σ
36902.28円 ボリンジャーバンド2σ
35980.42円 ボリンジャーバンド3σ
34708.10円 200日移動平均
株探ニュース
41511.58円 ボリンジャーバンド3σ
40589.72円 ボリンジャーバンド2σ
39667.86円 ボリンジャーバンド1σ
39490.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38746.00円 25日移動平均
38735.00円 一目均衡表・基準線
38302.53円 75日移動平均
38236.07円 2日日経平均株価現物終値
38138.00円 5日移動平均
37950.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37920.00円 3日夜間取引終値
37885.00円 一目均衡表・転換線
37824.14円 ボリンジャーバンド-1σ
36902.28円 ボリンジャーバンド2σ
35980.42円 ボリンジャーバンド3σ
34708.10円 200日移動平均
株探ニュース