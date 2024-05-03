　3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比270円安の3万7920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41511.58円　　ボリンジャーバンド3σ
40589.72円　　ボリンジャーバンド2σ
39667.86円　　ボリンジャーバンド1σ
39490.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38746.00円　　25日移動平均
38735.00円　　一目均衡表・基準線
38302.53円　　75日移動平均
38236.07円　　2日日経平均株価現物終値
38138.00円　　5日移動平均
37950.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37920.00円　　3日夜間取引終値
37885.00円　　一目均衡表・転換線
37824.14円　　ボリンジャーバンド-1σ
36902.28円　　ボリンジャーバンド2σ
35980.42円　　ボリンジャーバンド3σ
34708.10円　　200日移動平均


株探ニュース