º£¤¬½Ü¡ª¥¿¥«¥é¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¡ã»³¸ý»º²Æ¤ß¤«¤ó³ä¤ê¡ä¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª
Êõ¼òÂ¤¤Ï¡¢¡È¥¿¥«¥é¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¡ã»³¸ý»º²Æ¤ß¤«¤ó³ä¤ê¡ä¡É¤ò¡¢5·î14Æü(²Ð)¤ËÁ´¹ñ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡£
¥¿¥«¥é¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡ÊÃñ¥Ï¥¤¡Ë¤Î¸ì¸»¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾¼ÏÂ20Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎÅìµþ²¼Ä®¤ÎÂç½°¼ò¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸µÁÄ¡È¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¤¿¿É¸ý¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡£Êõ¾ÆÃñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°û¤ß¤´¤¿¤¨¤È¡¢¥¥ìÌ£ÁÖ²÷¤Ç¿É¸ý¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢Åü¼Á¥¼¥í¡Ê¢¨1¡Ë¡¦¥×¥ê¥óÂÎ¥¼¥í¡Ê¢¨2¡Ë¡¦´ÅÌ£ÎÁ¥¼¥í¡Ê¢¨3¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¡£
ÏÂ´»µÌ¤Ï¥¿¥«¥é¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¿É¸ý¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¿Íµ¤¤Î¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£²Æ¤ß¤«¤ó¤Ï¡¢»³¸ý¸©¤¬¸¶»º¤È¤¤¤ï¤ì¤ë´»µÌ¤Ç¡¢º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ã»³¸ý»º²Æ¤ß¤«¤ó³ä¤ê¡ä¤Ï¡¢½Õ¤«¤é½é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë²Æ¤ß¤«¤ó¤Î¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥á¡¼¥«¡¼¡§Êõ¼òÂ¤
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¿¥«¥é¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¡ã»³¸ý»º²Æ¤ß¤«¤ó³ä¤ê¡ä
»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇÈ´¤¡Ë¡§350ml¡¿154±ß¡¢500ml¡¿211±ß