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大型連休終盤です。

【画像①～⑯】地図で一目でわかる渋滞予測　NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑮⑯】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道
（上り）
・西那須野塩原IC付近　15キロ
・上河内SA付近　15キロ
・栃木IC付近　10キロ
・羽生PA付近　20キロ
（下り）
・羽生PA付近　35キロ
・栃木IC付近　10キロ

□北関東道
（上り）
・友部JCT付近　15キロ

□外環道
（下り）
・三郷JCT付近　10キロ

□常磐道
（上り）
・千代田石岡IC付近　15キロ
・柏IC付近　20キロ
（下り）
・守谷SA付近　15キロ
・桜土浦IC付近　10キロ
・友部JCT付近　15キロ

□京葉道路
（上り）
・穴川IC付近　10キロ
・花輪IC付近　10キロ
（下り）
・貝塚IC付近　20キロ

□東関東道
（上り）
・湾岸市川IC付近　10キロ

□関越道
（上り）
・高坂SA付近　35キロ
（下り）
・高坂SA付近　20キロ

□上信越道
（上り）
・甘楽PA付近　15キロ
（下り）
・甘楽PA付近　10キロ

□横浜横須賀道路
（上り）
・朝比奈IC付近　10キロ
（下り）
・逗子IC付近　15キロ

□東京湾アクアライン
（上り）
・アクアTN付近　10キロ
・海ほたるPA付近　15キロ
（西行き）
・アクアTN付近　17キロ
（東行き）
・アクアTN付近　10キロ

□中央道
（下り）
・相模湖IC付近　45キロ
・土岐JCT付近　15キロ

□圏央道
（上り）
・牛久阿見IC付近　10キロ
（下り）
・八王子JCT付近　15キロ

□東名高速道路
（下り）
・綾瀬SIC付近　20キロ
・秦野中井IC付近　10キロ
・御殿場IC付近　10キロ
・豊田JCT付近　10キロ

□新東名
（下り）
・岡崎東IC付近　20キロ

□北陸道
（下り）
・能美根上SIC付近　10キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【中部】

【画像⑰】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本　中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□中央道
（大阪方面）
・土岐JC付近　15キロ

□東名高速道路
（名古屋方面）
・小牧JCT付近　10キロ
・豊田JCT付近　20キロ
（東京方面）
・豊田JCT付近　10キロ
・岡崎IC付近　20キロ

□新東名高速
（名古屋方面）
・岡崎東IC付近　20キロ
・観音山トンネル付近　20キロ

□名神高速
（名古屋方面）
・一宮IC付近　15キロ

□伊勢湾岸道
（名古屋方面）
・飛鳥IC付近　10キロ
・亀山SIC付近　20キロ
（大阪方面）
・弥富木曽岬IC付近　20キロ
・亀山SIC付近　15キロ

□伊勢道
（名古屋方面）
・松阪トンネル付近　10キロ
（伊勢方面）
・勢和多気JC付近　10キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑱⑲】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速
（名古屋方面）
・大津IC付近　25キロ
（大阪方面）
・菩提寺PA付近　15キロ
・大津IC付近　15キロ

□新名神
（大阪方面）
・大津IC付近　15キロ
（広島方面）
・川西IC付近　10キロ

□京滋バイパス
（大阪方面）
・宇治トンネル付近　10キロ
（名古屋方面）
・宇治トンネル付近　10キロ

□第二京阪道路
（名古屋方面）
・宇治トンネル付近　10キロ

□阪神高速
（大阪方面）
・深サグ付近　13キロ
（姫路方面）
・京橋合流地点付近　18キロ
（和歌山方面）
・岸和田北出口付近　18キロ

□第二神明道路
（大阪方面）
・伊川谷JCT付近　10キロ
・舞子トンネル付近　10キロ

□近畿道
（名古屋方面）
・天理IC付近　10キロ
（和歌山方面）
・松原IC付近　10キロ

□阪和道
（大阪方面）
・高倉山トンネル付近　10キロ

□中国自動車道
（大阪方面）
・宝塚西トンネル付近　10キロ
・神戸JCT付近　10キロ
（広島方面）
・宝塚東トンネル付近　10キロ

□神戸淡路鳴門道
（大阪方面）
・淡路IC付近　20キロ

□湯浅御坊道路
（大阪方面）
・東岩代トンネル付近　10キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像⑳】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本・中国・四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

・西瀬戸道（瀬戸内しまなみ海道）　向東BS付近（岡山方向）
7～24時
最大15km 最大約45分

・松山道　袋口TN付近（松山方向）
16～20時
最大10km 最大約1時間

・長崎道　古賀SA付近（山口方向）
17～翌0時
最大20km 最大約1時間

・長崎道　基山PA付近（山口方向）
15～23時
最大10km 最大約30分

・大分道　鳥栖JCT付近（熊本方向）
9～12時
最大10km 最大約30分

・九州道　広川IC付近（山口方向）
15～翌0時
最大25km  最大約1時間15分

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【東日本】

【画像㉑㉒】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

（下り）
・東北道　久喜IC付近
7～13時
最大15km 最大約30分

・関越道　高坂SA付近
8時～13時
最大20km 最大約40分

・京葉道路　貝塚IC付近
7～13時
最大10km 最大約30分

・東京湾アクアライン　アクアTN付近
・首都高湾岸線（西行き）東海JCT付近まで延伸
5～14時
最大12km 最大2時間30分

・首都高湾岸線（東行き）東扇島出入口付近まで延伸
5～14時
最大9km 最大約40分

・首都高川崎線（上り）殿町入口付近まで延伸
6～14時
最大8km 最大約45分

東名　綾瀬SIC付近
6～14時
最大15km 最大約40分

・東名　豊田JCT付近
16～22時
最大20km 最大約50分

・新東名　岡崎東IC付近
16～22時
最大20km　最大約50分

・中央道　相模湖IC付近
6～13時
最大10km 最大約30分

・中央道　日野BS付近
7～13時
最大20km 最大約1時間

・中央道　土岐JCT付近
15～20時
最大15km 最大約40分

・東富士五湖道　須走IC付近
11～20時
最大10km 最大約30分

・北陸道　能美根上SIC付近
7～23時
最大10km 最大約25分

（外回り）
・圏央道　八王子JCT付近
6～13時
最大10km 最大約30分

（上り）
・東北道　古川IC付近
17～20時
最大10km 最大約30分

・東北道　福島TN付近
10～20時
最大10km 最大約30分

・東北道　上河内SA付近
12～21時
最大20km 最大約50分

・東北道　西那須野塩原IC
13～21時
最大20km 最大約50分

・東北道　加須IC付近
14～23時
最大30km 最大約1時間

・東北道　蓮田SA付近
16～20時
最大10km　最大約20分

・常磐道　千代田石岡IC付近
15～22時
最大20km 最大約40分

・常磐道　柏IC付近
15～22時
最大20km 最大約50分

・北関東道　友部JCT付近
最大15km 最大約45分

・横浜横須賀道路　朝比奈IC付近
16～20時
最大10km 最大約25分

・東関東道　湾岸市川IC付近
15～21時
最大15km 最大約30分

・関越道　高坂SA付近
13～翌1時
最大40km 最大約1時間20分

関越道　駒寄PA付近
11～18時
最大10km 最大約30分

・富津館山道路　富津金谷IC付近
14～19時
最大10km　最大約30分

・東京湾アクアライン　海ほたるPA付近
13～23時
最大15km 最大約45分

・北陸道　美川IC付近
6～23時
最大15km 最大約40分

・新東名　観音山TN付近
8～14時
最大15km 最大約40分

・中央道　小仏TN付近
9～翌2時
最大30km 最大約2時間

・中央道　六反川橋付近
16～19時
最大10km 最大約30分

・東名　綾瀬SIC付近
12～翌1時
最大30km 最大約1時間15分

・東名　都夫良野TN付近
14～24時
最大20km 最大約50分

・東名　岡崎IC付近
8～14時
最大15km 最大約40分

・東名　横浜青葉IC付近
19～24時
最大10km 最大約30分

・長野道　みどり湖PA付近
14～22時
最大20km 最大約1時間

・中央道　笹子TN東坑口付近
10～16時
最大10km 最大約30分

・中央道　国立府中IC付近
14～20時
最大15km 最大約40分

・上信越道　甘楽PA付近
14～22時
最大15km 最大約40分

・上信越道　下仁田IC付近
15～21時
最大10km 最大約25分

・名神　一宮IC付近
14～23時
最大15km 最大約40分

・京葉道路　花輪IC付近
17～22時
最大10km 最大約30分

・京葉道路　穴川IC付近
14～21時
最大10km 最大約30分

（内回り）
圏央道　牛久阿見IC付近
16～20時
最大10km 最大約25分

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【中部】

【画像㉓】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本　中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

・豊田JCT付近（東京方向）
8～14時
最大10km 最大約25分

・岡崎IC付近（東京方向）
8～14時
最大15km 最大約40分

・岡崎東IC付近（名古屋方向）
16～22時
最大20km 最大約50分

・観音山TN付近（東京方向）
8～14時
最大15km 最大約40分

・豊田JCT付近（名古屋方向）
16～22時
最大20km 最大約50分

・土岐JCT付近（大阪方向）
15～20時
最大15km　最大約40分

・一宮IC付近（名古屋方向）
8～13時　14～23時
最大15km 最大約40分

・亀山SIC付近（名古屋方向）
14～22時
最大20km 最大約50分

・飛鳥IC付近（名古屋方向）
15～22時
最大10km 最大約25分

・弥富木曽岬IC付近（大阪方向）
7～12時
最大15km 最大約40分

・松阪TN付近（名古屋方向）
15～20時
最大10km 最大約25分
 

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【関西】

【画像㉔㉕】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

・宇治TN付近（名古屋方向）
8～19時
（京滋バイパスから）
最大10km 最大約40分
（第二京浜道路から）
最大10km 最大約40分

・旧山科BS付近（大阪方向）
15～22時
（名神高速から）
最大20km 最大約1時間40分
（新名神から）
最大20km 最大約1時間40分

・宝塚西TN付近（大阪方向）
14～21時
最大10km 最大約40分

・大津IC付近（名古屋方向）
7～19時
最大15km 最大約1時間

・新瑞穂TN付近（京都方向）
14～20時
最大10km 最大約25分

・川西IC付近（大阪方向）
17～20時
最大10km 最大約40分

・芦屋合流付近（大阪方向）
9～24時
最大23km 最大約1時間35分

・京橋合流付近（姫路方向）
8～13時
最大14km 最大約1時間

・舞子TN北坑口付近（大阪方向）
13～24時
最大10km 最大約30分

・淡路IC付近（大阪方向）
13～21時
最大25km 最大1時間15分

・高倉山TN付近（大阪方向）
15～20時
最大10km　最大約30分

・岸和田北出口付近（和歌山方向）
最大11km 最大約45分

・宇治TN付近（大阪方向）
16～22時
最大10km 最大約40分

・菩提寺PA付近（大阪方向）
16～19時
最大15km 最大約1時間

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像㉖㉗】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本・中国・四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽自動車道
（大阪方面）
・高山TN付近
15時～22時
最大10キロ　最大約25分
（岡山方面）
・向東BS付近
7～24時
最大15km 最大約45分

□松山道
（松山方面）
・袋口TN付近
16～20時
最大10km　最大約1時間
 

□九州道
・古賀SA付近（山口方向）
17～翌0時
最大20km　最大約1時間

・基山PA付近（山口方向）
15～23時
最大10km 最大約30分

・広川IC付近（山口方向）
15～翌0時
最大25km　最大約1時間15分

□大分道
・鳥栖JCT付近（熊本方向）
9～12時
最大10km 最大約30分

「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【東日本】

【画像㉘】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東名
（上り）
・横浜青葉IC付近　18時～23時　最大10キロ　最大約30分
・綾瀬SIC付近　11時～22時　最大15キロ　最大約40分
（下り）
・豊田JCT付近　16時～20時　最大15キロ　最大約40分

□東京湾アクアライン
（上り）
・海ほたるPA付近　14時～19時　最大10キロ　最大約30分

□中央道
（上り）
・小仏TN付近　9時～20時　最大20キロ　最大1時間20分
（下り）
・土岐JCT付近　15時～20時　最大15キロ　最大約40分

□北陸道
（上り）
・美川IC付近　9時～20時　最大10キロ　最大約25分
（下り）
・能美根上SIC付近　8時～21時　最大10キロ　最大約25分

□関越道
（上り）
・高坂SA付近　14時～18時　最大10キロ　最大約20分

□名神
（上り）
・一宮IC付近　14時～21時　最大10キロ　最大約25分

「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【中部】

【画像㉙】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO西日本　中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東名
（下り）
・豊田JCT付近　16時～20時　最大15キロ　最大約40分

□中央道
（下り）
・土岐JCT付近　15時～20時　最大15キロ　最大約40分

□名神
（上り）
・一宮IC付近　14時～21時　最大10キロ　最大約25分

□伊勢道
（名古屋方面）
・亀山SIC付近　14時～20時　最大10キロ　最大約25分

「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【関西】

【画像㉚】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速
（大阪方面）
・大津IC付近　16時～19時　最大10キロ　最大約40分

□阪神高速
（大阪方面）
・魚崎合流地点　9時～19時　最大18キロ　最大約1時間15分