【ゴールデンウィーク高速道路渋滞予測】混雑するのはどこ？「4日は最長45kmの渋滞予想も」【NEXCO東日本・中日本・西日本 GW5月4日～5月6日】
大型連休終盤です。
【画像①～⑯】地図で一目でわかる渋滞予測 NEXCO東日本・中日本・西日本エリア
「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【東日本】
【画像⑮⑯】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北道
（上り）
・西那須野塩原IC付近 15キロ
・上河内SA付近 15キロ
・栃木IC付近 10キロ
・羽生PA付近 20キロ
（下り）
・羽生PA付近 35キロ
・栃木IC付近 10キロ
（上り）
・友部JCT付近 15キロ
□外環道
（下り）
・三郷JCT付近 10キロ
□常磐道
（上り）
・千代田石岡IC付近 15キロ
・柏IC付近 20キロ
（下り）
・守谷SA付近 15キロ
・桜土浦IC付近 10キロ
・友部JCT付近 15キロ
□京葉道路
（上り）
・穴川IC付近 10キロ
・花輪IC付近 10キロ
（下り）
・貝塚IC付近 20キロ
□東関東道
（上り）
・湾岸市川IC付近 10キロ
□関越道
（上り）
・高坂SA付近 35キロ
（下り）
・高坂SA付近 20キロ
□上信越道
（上り）
・甘楽PA付近 15キロ
（下り）
・甘楽PA付近 10キロ
□横浜横須賀道路
（上り）
・朝比奈IC付近 10キロ
（下り）
・逗子IC付近 15キロ
□東京湾アクアライン
（上り）
・アクアTN付近 10キロ
・海ほたるPA付近 15キロ
（西行き）
・アクアTN付近 17キロ
（東行き）
・アクアTN付近 10キロ
□中央道
（下り）
・相模湖IC付近 45キロ
・土岐JCT付近 15キロ
□圏央道
（上り）
・牛久阿見IC付近 10キロ
（下り）
・八王子JCT付近 15キロ
□東名高速道路
（下り）
・綾瀬SIC付近 20キロ
・秦野中井IC付近 10キロ
・御殿場IC付近 10キロ
・豊田JCT付近 10キロ
□新東名
（下り）
・岡崎東IC付近 20キロ
□北陸道
（下り）
・能美根上SIC付近 10キロ
「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【中部】
【画像⑰】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□中央道
（大阪方面）
・土岐JC付近 15キロ
□東名高速道路
（名古屋方面）
・小牧JCT付近 10キロ
・豊田JCT付近 20キロ
（東京方面）
・豊田JCT付近 10キロ
・岡崎IC付近 20キロ
□新東名高速
（名古屋方面）
・岡崎東IC付近 20キロ
・観音山トンネル付近 20キロ
□名神高速
（名古屋方面）
・一宮IC付近 15キロ
□伊勢湾岸道
（名古屋方面）
・飛鳥IC付近 10キロ
・亀山SIC付近 20キロ
（大阪方面）
・弥富木曽岬IC付近 20キロ
・亀山SIC付近 15キロ
□伊勢道
（名古屋方面）
・松阪トンネル付近 10キロ
（伊勢方面）
・勢和多気JC付近 10キロ
「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【関西】
【画像⑱⑲】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速
（名古屋方面）
・大津IC付近 25キロ
（大阪方面）
・菩提寺PA付近 15キロ
・大津IC付近 15キロ
□新名神
（大阪方面）
・大津IC付近 15キロ
（広島方面）
・川西IC付近 10キロ
□京滋バイパス
（大阪方面）
・宇治トンネル付近 10キロ
（名古屋方面）
・宇治トンネル付近 10キロ
□第二京阪道路
（名古屋方面）
・宇治トンネル付近 10キロ
□阪神高速
（大阪方面）
・深サグ付近 13キロ
（姫路方面）
・京橋合流地点付近 18キロ
（和歌山方面）
・岸和田北出口付近 18キロ
□第二神明道路
（大阪方面）
・伊川谷JCT付近 10キロ
・舞子トンネル付近 10キロ
□近畿道
（名古屋方面）
・天理IC付近 10キロ
（和歌山方面）
・松原IC付近 10キロ
□阪和道
（大阪方面）
・高倉山トンネル付近 10キロ
□中国自動車道
（大阪方面）
・宝塚西トンネル付近 10キロ
・神戸JCT付近 10キロ
（広島方面）
・宝塚東トンネル付近 10キロ
□神戸淡路鳴門道
（大阪方面）
・淡路IC付近 20キロ
□湯浅御坊道路
（大阪方面）
・東岩代トンネル付近 10キロ
「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】
【画像⑳】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本・中国・四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
・西瀬戸道（瀬戸内しまなみ海道） 向東BS付近（岡山方向）
7～24時
最大15km 最大約45分
・松山道 袋口TN付近（松山方向）
16～20時
最大10km 最大約1時間
・長崎道 古賀SA付近（山口方向）
17～翌0時
最大20km 最大約1時間
・長崎道 基山PA付近（山口方向）
15～23時
最大10km 最大約30分
・大分道 鳥栖JCT付近（熊本方向）
9～12時
最大10km 最大約30分
・九州道 広川IC付近（山口方向）
15～翌0時
最大25km 最大約1時間15分
「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【東日本】
【画像㉑㉒】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
（下り）
・東北道 久喜IC付近
7～13時
最大15km 最大約30分
・関越道 高坂SA付近
8時～13時
最大20km 最大約40分
・京葉道路 貝塚IC付近
7～13時
最大10km 最大約30分
・東京湾アクアライン アクアTN付近
・首都高湾岸線（西行き）東海JCT付近まで延伸
5～14時
最大12km 最大2時間30分
・首都高湾岸線（東行き）東扇島出入口付近まで延伸
5～14時
最大9km 最大約40分
・首都高川崎線（上り）殿町入口付近まで延伸
6～14時
最大8km 最大約45分
東名 綾瀬SIC付近
6～14時
最大15km 最大約40分
・東名 豊田JCT付近
16～22時
最大20km 最大約50分
・新東名 岡崎東IC付近
16～22時
最大20km 最大約50分
・中央道 相模湖IC付近
6～13時
最大10km 最大約30分
・中央道 日野BS付近
7～13時
最大20km 最大約1時間
・中央道 土岐JCT付近
15～20時
最大15km 最大約40分
・東富士五湖道 須走IC付近
11～20時
最大10km 最大約30分
・北陸道 能美根上SIC付近
7～23時
最大10km 最大約25分
（外回り）
・圏央道 八王子JCT付近
6～13時
最大10km 最大約30分
（上り）
・東北道 古川IC付近
17～20時
最大10km 最大約30分
・東北道 福島TN付近
10～20時
最大10km 最大約30分
・東北道 上河内SA付近
12～21時
最大20km 最大約50分
・東北道 西那須野塩原IC
13～21時
最大20km 最大約50分
・東北道 加須IC付近
14～23時
最大30km 最大約1時間
・東北道 蓮田SA付近
16～20時
最大10km 最大約20分
・常磐道 千代田石岡IC付近
15～22時
最大20km 最大約40分
・常磐道 柏IC付近
15～22時
最大20km 最大約50分
・北関東道 友部JCT付近
最大15km 最大約45分
・横浜横須賀道路 朝比奈IC付近
16～20時
最大10km 最大約25分
・東関東道 湾岸市川IC付近
15～21時
最大15km 最大約30分
・関越道 高坂SA付近
13～翌1時
最大40km 最大約1時間20分
関越道 駒寄PA付近
11～18時
最大10km 最大約30分
・富津館山道路 富津金谷IC付近
14～19時
最大10km 最大約30分
・東京湾アクアライン 海ほたるPA付近
13～23時
最大15km 最大約45分
・北陸道 美川IC付近
6～23時
最大15km 最大約40分
・新東名 観音山TN付近
8～14時
最大15km 最大約40分
・中央道 小仏TN付近
9～翌2時
最大30km 最大約2時間
・中央道 六反川橋付近
16～19時
最大10km 最大約30分
・東名 綾瀬SIC付近
12～翌1時
最大30km 最大約1時間15分
・東名 都夫良野TN付近
14～24時
最大20km 最大約50分
・東名 岡崎IC付近
8～14時
最大15km 最大約40分
・東名 横浜青葉IC付近
19～24時
最大10km 最大約30分
・長野道 みどり湖PA付近
14～22時
最大20km 最大約1時間
・中央道 笹子TN東坑口付近
10～16時
最大10km 最大約30分
・中央道 国立府中IC付近
14～20時
最大15km 最大約40分
・上信越道 甘楽PA付近
14～22時
最大15km 最大約40分
・上信越道 下仁田IC付近
15～21時
最大10km 最大約25分
・名神 一宮IC付近
14～23時
最大15km 最大約40分
・京葉道路 花輪IC付近
17～22時
最大10km 最大約30分
・京葉道路 穴川IC付近
14～21時
最大10km 最大約30分
（内回り）
圏央道 牛久阿見IC付近
16～20時
最大10km 最大約25分
「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【中部】
【画像㉓】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
・豊田JCT付近（東京方向）
8～14時
最大10km 最大約25分
・岡崎IC付近（東京方向）
8～14時
最大15km 最大約40分
・岡崎東IC付近（名古屋方向）
16～22時
最大20km 最大約50分
・観音山TN付近（東京方向）
8～14時
最大15km 最大約40分
・豊田JCT付近（名古屋方向）
16～22時
最大20km 最大約50分
・土岐JCT付近（大阪方向）
15～20時
最大15km 最大約40分
・一宮IC付近（名古屋方向）
8～13時 14～23時
最大15km 最大約40分
・亀山SIC付近（名古屋方向）
14～22時
最大20km 最大約50分
・飛鳥IC付近（名古屋方向）
15～22時
最大10km 最大約25分
・弥富木曽岬IC付近（大阪方向）
7～12時
最大15km 最大約40分
・松阪TN付近（名古屋方向）
15～20時
最大10km 最大約25分
「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【関西】
【画像㉔㉕】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
・宇治TN付近（名古屋方向）
8～19時
（京滋バイパスから）
最大10km 最大約40分
（第二京浜道路から）
最大10km 最大約40分
・旧山科BS付近（大阪方向）
15～22時
（名神高速から）
最大20km 最大約1時間40分
（新名神から）
最大20km 最大約1時間40分
・宝塚西TN付近（大阪方向）
14～21時
最大10km 最大約40分
・大津IC付近（名古屋方向）
7～19時
最大15km 最大約1時間
・新瑞穂TN付近（京都方向）
14～20時
最大10km 最大約25分
・川西IC付近（大阪方向）
17～20時
最大10km 最大約40分
・芦屋合流付近（大阪方向）
9～24時
最大23km 最大約1時間35分
・京橋合流付近（姫路方向）
8～13時
最大14km 最大約1時間
・舞子TN北坑口付近（大阪方向）
13～24時
最大10km 最大約30分
・淡路IC付近（大阪方向）
13～21時
最大25km 最大1時間15分
・高倉山TN付近（大阪方向）
15～20時
最大10km 最大約30分
・岸和田北出口付近（和歌山方向）
最大11km 最大約45分
・宇治TN付近（大阪方向）
16～22時
最大10km 最大約40分
・菩提寺PA付近（大阪方向）
16～19時
最大15km 最大約1時間
「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】
【画像㉖㉗】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本・中国・四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□山陽自動車道
（大阪方面）
・高山TN付近
15時～22時
最大10キロ 最大約25分
（岡山方面）
・向東BS付近
7～24時
最大15km 最大約45分
□松山道
（松山方面）
・袋口TN付近
16～20時
最大10km 最大約1時間
□九州道
・古賀SA付近（山口方向）
17～翌0時
最大20km 最大約1時間
・基山PA付近（山口方向）
15～23時
最大10km 最大約30分
・広川IC付近（山口方向）
15～翌0時
最大25km 最大約1時間15分
□大分道
・鳥栖JCT付近（熊本方向）
9～12時
最大10km 最大約30分
「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【東日本】
【画像㉘】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東名
（上り）
・横浜青葉IC付近 18時～23時 最大10キロ 最大約30分
・綾瀬SIC付近 11時～22時 最大15キロ 最大約40分
（下り）
・豊田JCT付近 16時～20時 最大15キロ 最大約40分
□東京湾アクアライン
（上り）
・海ほたるPA付近 14時～19時 最大10キロ 最大約30分
□中央道
（上り）
・小仏TN付近 9時～20時 最大20キロ 最大1時間20分
（下り）
・土岐JCT付近 15時～20時 最大15キロ 最大約40分
□北陸道
（上り）
・美川IC付近 9時～20時 最大10キロ 最大約25分
（下り）
・能美根上SIC付近 8時～21時 最大10キロ 最大約25分
□関越道
（上り）
・高坂SA付近 14時～18時 最大10キロ 最大約20分
□名神
（上り）
・一宮IC付近 14時～21時 最大10キロ 最大約25分
「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【中部】
【画像㉙】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO西日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□東名
（下り）
・豊田JCT付近 16時～20時 最大15キロ 最大約40分
□中央道
（下り）
・土岐JCT付近 15時～20時 最大15キロ 最大約40分
□名神
（上り）
・一宮IC付近 14時～21時 最大10キロ 最大約25分
□伊勢道
（名古屋方面）
・亀山SIC付近 14時～20時 最大10キロ 最大約25分
「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【関西】
【画像㉚】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速
（大阪方面）
・大津IC付近 16時～19時 最大10キロ 最大約40分
□阪神高速
（大阪方面）
・魚崎合流地点 9時～19時 最大18キロ 最大約1時間15分