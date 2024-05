女優上白石萌音(26)が2日までにインスタグラムを更新。主演舞台「千と千尋の神隠し」のロンドン公演プレビューを投稿した。

上白石はストーリーズに、劇場の写真をアップし「ロンドンでのプレビュー初日 この上ない温かさ 歓迎していただき とてもとてもうれしい夜でした 一期一会を大切にしながらブラッシュアップを重ねます」と記し、英語でも「Thank you so much for your warm welcome!!」と感謝した。

同作ロンドン公演は、ロンドン・コロシアムで4月30日にプレビュー公演が行われ、5月7日に本公演初日を迎える。8月までのロングラン公演。