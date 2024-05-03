Éð°æ½ÓÊåµÄ°÷¤¬¤Þ¤¿¤Þ¤¿¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë à¥Ñ¥Ñ³è¼¿¦áµÜÂôÇî¹Ô»á¤ÈÆ±¤¸¡ÖËâ¤Î£µ²óÀ¸¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉð°æ½ÓÊå½°±¡µÄ°÷¤¬¤Þ¤¿¤â¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë¤À¡£Éð°æ»á¤¬Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¼Ö¤¬ÀèÆü¡¢µÜºê¡¦ÆüÆî»Ô¤Î¹ñÆ»¤ò£³£°¥¥í°Ê¾åÂ®ÅÙÄ¶²á¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬È½ÌÀ¡£à¾Úµò²èÁüá¤ò¼«¤é£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¼«Çú·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Éð°æ»á¤ÏÀè·î£²£¸Æü¤Ë£Ø¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÄ«¤«¤éÆüÆî³¤´ß¤ò°ÜÆ°¡£¹âÂ®¤¬³«ÄÌ¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¤¬¸º¤ê¤«¤Ê¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿Á°Êý¤Î¼ÖÁë¤ä±¿Å¾ÀÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈë½ñ¤Ç¡¢Â®ÅÙ£¹£±¥¥í¤ÎÉ½¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÆ»£²£²£°¹æ¤ÎÂ®ÅÙÀ©¸Â¤Ï£¶£°¥¥í¤Ç¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö°ìÈ¯ÌÈÄä¡ª¡×¡ÖÂ®ÅÙÂçÉý¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Éð°æ»á¤Ï£²Æü¡¢²ñ¸«¤·¡¢¡ÖÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÊÑ¡¢ÉÔ¸«¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢Â®ÅÙÄ¶²á¤ò¼æµ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë»öÌ³½ê¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡££Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤¿»þ°Ê³°¤ÏÊÌ¤Îºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¡¢Â®ÅÙÄ¶²á¤ÎÇ§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤«¤é½½¿ôÊ¬¸å¤Ëºï½ü¤·¤¿¤Î¤â¡ÖÊäÁªÅöÆü¤ÇÉâ¤«¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢Â®ÅÙ°ãÈ¿¤ò±£ÊÃ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¤âÉð°æ»á¤ÎÈë½ñ¤¬°û¼ò±¿Å¾¤Ç¾×ÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢£²Ç¯Á°¤Ë¤ÏÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÇÈë½ñ¤¬Åö¤ÆÆ¨¤²¤·¤¿ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸òº¹ÅÀ¤òº¸ÀÞ¤·¤¿ºÝ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ò¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤¬Ìµ¼Ö¸¡¡¢ÌµÊÝ¸±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£Éð°æ»á¤Ï¡Ö»ö¸Î¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡°ãÈ¿¡ÊÌµ¼Ö¸¡¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉð°æ»á¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤Ë½éÅöÁª¡£¹¨ÃÓ²ñ½êÂ°¤Ç¡¢¾å¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö¤ÆÆ¨¤²¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ç¤Ï³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£±£²Ç¯½éÅöÁªÁÈ¤Ï¤¤¤Þ¤ä¡ÖËâ¤Î£µ²óÀ¸¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ªÁû¤¬¤»¤¬Â³¤¡¢ÀèÆü¤â¥Ñ¥Ñ³èÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ÇµÜÂôÇî¹Ô¸µËÉ±ÒÉûÂç¿Ã¤¬µÄ°÷¼¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Éð°æ»á¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¼Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÂç¤¤Ê»ö¸Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡Ä¡£