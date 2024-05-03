µµÍüÏÂÌé½Ð±é¡ÖDestiny¡×¤¬TVer¤Ç¥À¥ó¥È¥ÄµÏ¿¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼ÂàÂ¨Âà¾ìá¤Ç¡¡»³£Ð¥É¥é¥Þ¤¬ÌÔÄÉ
¡¡ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤¬¼ç±é¤·¡¢£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö£Ä£å£ó£ô£é£î£ù¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹£Ô£ö£å£ò¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢½÷À¸¡»ö¤ÎÀÐ¸¶¤ÈÂç³Ø»þÂå¤ÎÎø¿ÍÌò¤ÎµµÍü¤¬ºÆ²ñ¤·¡¢Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤Î»ö·ï¤È¸þ¤¹ç¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï½é²ó¤¬£·¡¦£¹¡ó¡¢£³£°Æü¤ÎÂè£´ÏÃ¤¬£·¡¦£µ¡ó¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Ï£ÔV£å£ò¤Ç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤À¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤¬Ìó£±£±£°Ëü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£´·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃÇ¥È¥Ä¡££±£°£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¤¹¡££±·î´ü¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤¬£±£²£°Ëü¿Í¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêÅö¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬½é²ó¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£µµÍü¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤òÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µµÍü¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬½é²ó¤ÇÅÄÃæ¤¬àÂà¾ìá¤·¤¿¤¿¤á¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÌÔÄÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ä¹Ã«ÀîÇî¸Ê¼ç±é¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤È»³²¼ÃÒµ×¼ç±é¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤Î£²ºî¤À¡£¶¦¤Ë£¸£°Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£°£°Ëü¿Í¤Ï¼ÍÄø·÷Æâ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»³²¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£²£°£°£µÇ¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÌî¥Ö¥¿¡£¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇµµÍü¤È¶¦±é¡£¡Ö½¤Æó¤È¾´¡×¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿¼çÂê²Î¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öµµ¤È»³£Ð¡×¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏµµÍü¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»³²¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤âµµÍü¤¬²ÐÍËÊüÁ÷¤Ç¡¢»³²¼¤¬¿åÍËÊüÁ÷¡££²¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤£²Æü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê£²¿Í¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤¹¤´¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡£²ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÅ¸³«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Î¿¤Ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë