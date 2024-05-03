¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÀ®ÅÄÏ¡¤¬³°Å¨²¦¼Ô¡¦¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ËÍýÉÔ¿ÔÍ×µá¡ÖÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¥¼¥í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤»¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´ÆüÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼Âç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¡Ê£³£¸¡á£Á£Å£×¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎàÌîÌÓÁ÷´Ôá¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£³°Å¨²¦¼Ô¤Ê¤¬¤é¿·ÆüËÜ¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤¹¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤¬¡Ö¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤ÎÃ±¸ì¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¡£²¿¤È¤âÍýÉÔ¿Ô¤Ê¿·ÆüËÜ¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¼õ¸³¤«¤é¤Î½ÐÄ¾¤·¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤Ï£²Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«Ä´°õ¼°¤Ç¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ÈÂÐÖµ¡£²¦¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó»þÂå¤«¤é¿·ÆüËÜ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¶¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¤ªÁ°¤Ï»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤ÈÄ©È¯Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤ËËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿À®ÅÄ¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤ò»È¤Ã¤ÆÅ¨Á°Æ¨Ë´¤»¤º¡¢¤½¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò·ì¤Ç±ø¤µ¤Ê¤¤¤ÇÆüËÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ï¤Û¤á¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê°ÂÖ¡£¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤¬£²£°£±£¹Ç¯£±£°·î¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤ËÈô¹Ôµ¡¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÍèÆü¤Ç¤¤º¡¢Åö»þÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿£É£×£Ç£Ð¡¡£Õ£Ó²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤¿ÉÔ¶ø¤ò°ìÊýÅª¤ËàÅ¨Á°Æ¨Ë´á¤È·è¤á¤Ä¤±¤Ä¤ÄÍèÆü¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾ÃÄÂÎ½êÂ°Áª¼ê¤È¤·¤ÆÌó£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¿·ÆüËÜ¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤È£É£×£Ç£Ð¤ÎÎò»Ë¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÊÐ¶þ¤ÊÀ®ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²ûµ¿Åª¤ÊÂÖÅÙ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡Ø¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤±¤Ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Í¤¨¤Ê¡£·Ð¸³¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Î¤½¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢²¶¤ËÉé¤±¤¿¤é¿·ÆüËÜ¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¥¼¥í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤»¡×¤È¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ÊÏÀÍý¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂçÃÄÂÎ¤Î£×£×£Å¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß½êÂ°¤¹¤ë£Á£Å£×¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤¬º£¤µ¤é¿·ÆüËÜ¤Î¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Å·ÃÏ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°é¤Á¤¬°¤¤¤«¤é¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤À¤ÎÍ»ÉÅ´Àþ¤À¤Î¡¢¶§´ï¤ËÍê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡£¶§´ï¤ò»È¤¦¤Ê¤ó¤Æ¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤ªÁ°¡¢¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¡£ÌîÌÓ¤ÎÆ»¾ì¤Ç¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¤Î»È¤¤Êý¤ò°ì¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤È¤·¤Æ½ÐÄ¾¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²¶¤¬Í¿¤¨¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¤Ê¤¼¤«¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÄó°Æ¡£¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¶§´ï¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ËÂÃ¤òÅÇ¤£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¤·¤¿À®ÅÄ¤Ï¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸·¤·¤µ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤Ë¡¢²¶¤¬ËÜÅö¤Îà¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÈéÆù¤á¤¤¤¿ÀëÀïÉÛ¹ð¡£»êÊõÃ¥²ó¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ëÄ©Àï¼Ô¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÃË¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£