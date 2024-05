ニコラス・ローグ監督による傑作サスペンス・スリラー『赤い影』(73)の4Kレストア特別版が、UHD BD+Blu-ray(2枚組)とBlu-ray(1枚組)で8月9日に発売されることが決定した。

本作は、赤いレインコートを着た娘を水辺の事故で失った夫婦(ドナルド・サザーランド、ジュリー・クリスティ)が、水の都ヴェネツィアで体験するオカルティックな悪夢を描いている。原作は、小説家ダフニ・デュ・モーリエの短編「いまは見てはだめ」。1973年の英国アカデミー賞撮影賞を受賞したほか、2011年に英情報誌「Time Out London」の「イギリス映画ベスト100」第1位に選出されている。

今回の4Kレストア特別版では、合計約190分の特典映像を収録。旧盤収録の特典映像を再収録するほか、ニコラス・ローグ監督による本編音声解説、ローグ監督の大ファンを自認するデヴィッド・クローネンバーグ、ダニー・ボイルらのインタビューなどで構成された新作メイキングドキュメンタリー「Pass The Warning」などの新規特典も。

『赤い影 <4K レストア特別版>』

UHD BD&Blu-ray(2 枚組)/Blu-ray(1 枚組)

2024年8月9日(金)発売

【特典映像】

◎ニコラス・ローグ監督による音声解説

[UHD BD にのみ収録]

●Pass The Warning:ニコラス・ローグ監督を敬愛するデヴィッド・クローネンバーグ、ダニー・ボイル、ブラッド・バードらのインタビュー・ドキュメンタリー ※

●A Kaleidoscope of Meaning:「赤い影」の色彩について ※

●The New 4K Restoration:4K 修復に関して ※

●4K Before After:4K 修復ビフォー・アフター比較映像

●4K レストア版予告編

[BD にのみ収録]

●Death In Venice:音楽担当ピノ・ドナッジオ インタビュー ※

●Don’t Look Now: Looking Back メイキング・インタビュー

●インタビュー集(全 SD):ジョン役ドナルド・サザーランド(23:15)/脚本アラン・スコット(14:31)/撮影アンソニー・B・リッチモンド(23:50)/ダニー・ボイル

●アラン・ジョーンズ(俳優、プロデューサー)によるイントロダクション

●オリジナル予告編

●ビハインド・ザ・シーン・スチルギャラリー(全 11 枚:静止画形式)

※・・・新規特典

【封入特典】

・初回限定:オリジナルアウターケース仕様(UHD BD+Blu-ray のみ)

・解説リーフレット(氏家譲寿氏解説寄稿)