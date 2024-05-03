B′zの松本孝弘、ソロツアー開幕直前に新曲を2週連続配信リリース
松本孝弘の約8年ぶりソロツアー＜Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-＞が、5月11日から幕を開ける。これに先駆けて、新曲「BATTLEBOX」と「GLORIOUS 70」が2週連続配信リリースされることが発表となった。
◆B'z 松本孝弘 画像
NTTドコモ Lemino『Lemino BOXING』テーマソングにして新曲「BATTLEBOX」が本日5月3日より主要音楽ダウンロード&ストリーミングサービスにて配信開始となったほか、翌週5月10日には日本空港ビルデング創立70周年記念テーマ曲「GLORIOUS 70」が配信リリースとなる。
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■新曲「BATTLEBOX」
※NTTドコモ Lemino『Lemino BOXING』テーマソング
詳細：https://bz-vermillion.com/news/240503.html
■新曲「GLORIOUS 70」
※日本空港ビルデング創立70周年記念テーマ曲
詳細：https://bz-vermillion.com/news/240503.html
■＜Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-＞
5月12日(日) BLUE NOTE TOKYO ※1日2公演
5月15日(水) Billboard Live TOKYO ※1日2公演
5月16日(木) Billboard Live TOKYO ※1日2公演
5月22日(水) Billboard Live OSAKA ※1日2公演
5月23日(木) Billboard Live OSAKA ※1日2公演
5月25日(土) 豊中市立文化芸術センター大ホール
5月26日(日) 豊中市立文化芸術センター大ホール
▼サポートメンバー
Guitar：大賀好修
Keyboard：大楠雄蔵
Bass：麻井寛史
Drums：車谷啓介
詳細：https://bz-vermillion.com/hctb2024/
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