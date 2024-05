松本孝弘の約8年ぶりソロツアー<Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman->が、5月11日から幕を開ける。これに先駆けて、新曲「BATTLEBOX」と「GLORIOUS 70」が2週連続配信リリースされることが発表となった。NTTドコモ Lemino『Lemino BOXING』テーマソングにして新曲「BATTLEBOX」が本日5月3日より主要音楽ダウンロード&ストリーミングサービスにて配信開始となったほか、翌週5月10日には日本空港ビルデング創立70周年記念テーマ曲「GLORIOUS 70」が配信リリースとなる。

■新曲「BATTLEBOX」

2024年5月03日(金)配信開始

※NTTドコモ Lemino『Lemino BOXING』テーマソング

詳細:https://bz-vermillion.com/news/240503.html



■新曲「GLORIOUS 70」

2024年5月10日(金)配信開始

※日本空港ビルデング創立70周年記念テーマ曲

詳細:https://bz-vermillion.com/news/240503.html



■<Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman->

5月11日(土) BLUE NOTE TOKYO ※1日2公演

5月12日(日) BLUE NOTE TOKYO ※1日2公演

5月15日(水) Billboard Live TOKYO ※1日2公演

5月16日(木) Billboard Live TOKYO ※1日2公演

5月22日(水) Billboard Live OSAKA ※1日2公演

5月23日(木) Billboard Live OSAKA ※1日2公演

5月25日(土) 豊中市立文化芸術センター大ホール

5月26日(日) 豊中市立文化芸術センター大ホール

▼サポートメンバー

Guitar:大賀好修

Keyboard:大楠雄蔵

Bass:麻井寛史

Drums:車谷啓介

詳細:https://bz-vermillion.com/hctb2024/

Apple Music プレアド(先行追加) / Spotify プリセーブは本日より可能だ。※AppleおよびApple Musicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。