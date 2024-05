松本孝弘

B’zのギタリスト松本孝弘が3日、最新曲「BATTLEBOX」を主要音楽ダウンロード&ストリーミングサービスで配信を開始した。また、5月10日には「GLORIOUS 70」も配信リリースされる。 5月11日からスタートとなる約8年ぶりのソロツアー『Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-』の開催に先駆けて、松本孝弘の最新曲「BATTLEBOX」が主要音楽ダウンロード&ストリーミングサービスにて5月3日より配信開始となった。

さらに、5月10日には「GLORIOUS 70」も配信リリースされる。3日より Apple Music プレアド(先行追加) / Spotify プリセーブが可能となっている。*Apple および Apple Music は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の登録商標です。【作品情報】松本孝弘「BATTLEBOX」5月3日 配信リリースNTT ドコモ Lemino『Lemino BOXING』テーマソング 松本孝弘「GLORIOUS 70」5月10日配信リリース! 日本空港ビルデング創立70周年記念テーマ曲Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-5月11日(土)、12日(日) BLUE NOTE TOKYO (1日2公演) 5月15日(水)、16日(木) Billboard Live TOKYO (1日2公演) 5月22日(水)、23日(木) Billboard Live OSAKA (1日2公演) 5月25日(土)、26日(日) 豊中市立文化芸術センター大ホールサポートメンバーGuitar:大賀好修 / Keyboard:大楠雄蔵 / Bass:麻井寛史 / Drums:車谷啓介【配信リリースについての詳細はこちら】https://bz-vermillion.com/news/240503.html【ツアーについての詳細はこちら】https://bz-vermillion.com/hctb2024/