【Amazon Prime Video：映画「ゴジラ-1.0」】5月3日 見放題配信開始

Amazonは、Prime会員向けの映像配信サービス「Prime Video」にて映画「ゴジラ-1.0」の見放題配信を本日5月3日より開始する。

映画「ゴジラ-1.0」は、ゴジラ70周年記念作品として製作され、2023年11月3日に全国公開された、ゴジラシリーズの最新作。戦後復興へ向かって歩き出した日本を舞台に、ある日突然現われて無辜の人々を無（ゼロ）から負（マイナス）へ叩き落そうとするゴジラと、ゴジラに抗い必死に生きようとする人々の姿が描かれる。

今回、「ゴジラ-1.0」の見放題配信開始に合わせ、庵野秀明氏が脚本・総監督、樋口真嗣氏が監督・特技監督を務めた映画「シン・ゴジラ」のモノクロ版となる「シン・ゴジラ：オルソ」の配信も開始。1954年に劇場公開された第1作目の「ゴジラ」やメカゴジラが登場する「ゴジラ対メカゴジラ」、「ゴジラ ('84) 」からの平成VSシリーズなど、ゴジラ邦画実写30作品の見放題配信も開始される。

「ゴジラ‐1.0」作品概要

キャスト：神木隆之介、浜辺美波、山田裕貴、青木崇高、吉岡秀隆、安藤サクラ、佐々木蔵之介

監督 脚本 VFX：山崎貴

※敬称略

配信作品概要

見放題対象作品

・「ゴジラ-1.0」＊見放題独占配信

・「ゴジラ-1.0／C」＊見放題独占配信

・「シン・ゴジラ：オルソ」＊見放題独占配信

・「シン・ゴジラ」

・「ゴジラ」

・「ゴジラの逆襲」

・「キングコング対ゴジラ」

・「モスラ対ゴジラ」

・「三大怪獣 地球最大の決戦」

・「怪獣大戦争」

・「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘」

・「怪獣島の決戦 ゴジラの息子」

・「怪獣総進撃」

・「ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃」

・「ゴジラ対ヘドラ」

・「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」

・「ゴジラ対メガロ」

・「ゴジラ対メカゴジラ」

・「メカゴジラの逆襲」

・「ゴジラ ('84)」

・「ゴジラVSビオランテ」

・「ゴジラVSキングギドラ」

・「ゴジラVSモスラ」

・「ゴジラVSメカゴジラ」

・「ゴジラVSスペースゴジラ」

・「ゴジラVSデストロイア」

・「ゴジラ2000 -ミレニアム-」

・「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」

・「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」

・「ゴジラ×メカゴジラ」

・「ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS」

・「ゴジラ FINAL WARS」

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