【苺パフェな神様】著者:窓田究コ集英社

花火大会の当日、マナは母に嘘をつき早く家を出る。山の麓で神様と名乗る男と待ち合わせをするためだ。苺パフェ好きだという神様と共に、ある願いを叶えに、マナは山頂に参拝をする。

本作「苺パフェな神様」は「宇宙、レモン味」や「二人でハニーバニー」でも知られる窓田究コ氏の短編作品。「少年ジャンプ+」にて2021年9月に配信されている。

タイトルを見た時に、苺パフェが好きな神様って、そもそもどんな神様なんだろうと、興味が沸いた。そしてマナは何故、神様と待ち合わせをしていたのか。彼女の叶えたい願いは何なのかと、読み進めるにつれ、どんどん話に引き込まれていった。

ストーリーが進むと、マナが何故、母に嘘をついて神様に願い事をしたのかが明らかになっていく。そして「どうか元気になったら一緒に苺パフェを食べに行けますように!!」と、願いを込めて手を合わせていたのは誰か。ラストまで読んで確かめてほしい。

