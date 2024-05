松本孝弘、新曲 「BATTLEBOX」「GLORIOUS 70」を2週連続で配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■5月3日リリースの「BATTLEBOX」は、NTTドコモ Lemino「Lemino BOXING」テーマソング!

松本孝弘(B’z)が、新曲「BATTLEBOX」(NTTドコモ Lemino「Lemino BOXING」テーマソング)を5月3日にデジタルリリースした。

さらに、5月10日には日本空港ビルデング創立70周年記念テーマ曲「GLORIOUS 70」も配信開始。5月3日からApple Musicプレアド(先行追加) / Spotifyプリセーブが可能となった。

なお、松本孝弘は5月11日から約8年ぶりのソロツアー『Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-』を行う。

リリース情報

2024.05.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BATTLEBOX」

2024.05.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GLORIOUS 70」

