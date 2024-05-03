松本孝弘、新曲 「BATTLEBOX」「GLORIOUS 70」を2週連続で配信リリース
■5月3日リリースの「BATTLEBOX」は、NTTドコモ Lemino「Lemino BOXING」テーマソング！
松本孝弘（B’z）が、新曲「BATTLEBOX」（NTTドコモ Lemino「Lemino BOXING」テーマソング）を5月3日にデジタルリリースした。
さらに、5月10日には日本空港ビルデング創立70周年記念テーマ曲「GLORIOUS 70」も配信開始。5月3日からApple Musicプレアド（先行追加） / Spotifyプリセーブが可能となった。
※AppleおよびApple Musicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。
なお、松本孝弘は5月11日から約8年ぶりのソロツアー『Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-』を行う。
リリース情報
2024.05.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BATTLEBOX」
2024.05.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「GLORIOUS 70」
リリース詳細はこちら
https://bz-vermillion.com/news/240503.html
ツアー詳細はこちら
https://bz-vermillion.com/hctb2024/
B’z OFFICIAL SITE
https://bz-vermillion.com/