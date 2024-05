クリエーターの実現したい世界がボードゲームに！With Token『撮れ！未確認生物ぽつねこ』

With Tomorrowが手掛けるボードゲームブランド「With Token」から新プロジェクト『撮れ!未確認生物ぽつねこ』の開始が発表されます。

『撮れ!未確認生物ぽつねこ』

新聞社の新入社員となり、未確認生物ぽつねこを追跡しながら、撮れ高のある写真を期日内に提出することを協力して目指すボードゲームです。

ゲームイメージ画像

価格:4,000円(税込)

発売・運用開始日: <先行予約>2024年5月26日まで「Kickstarter」で受付

<一般販売>2025年1月頃より順次販売開始予定

開発・販売:With Token

ぽつねこ新聞

2024年4月27日・28日に東京ビッグサイトで開催されたゲームマーケット2024春に合わせ、クリエイティブプロジェクト向けクラウドファンディングサイト「Kickstarter」にてプロジェクトを開始し早くも注目を集めています。

『撮れ!未確認生物ぽつねこ』は、With Tokenが始めた新企画である「クリエーターの実現したい世界をボードゲームにする」プロジェクトの第一弾です。

ゲーム箱イラスト

『日常にイラストをプラスすることで、空間やモノ、感情や行動が豊かになる』と語る、青色と透明感を愛するイラストレーターcaco(カコ)の描く世界によく登場する『ぽつねこ』を中心とした世界感をボードゲームで実現するプロジェクトです。

