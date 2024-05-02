¥Ò¥È¥ê¥¨¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸Ⅱ¡ÙOP¥Æー¥Þ¡Ö¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
¥Ò¥È¥ê¥¨¤¬6·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸Ⅱ ～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡£4·î15Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ6·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢1·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥»¥ó¥¹¥ì¥¹¡¦¥ï¥ó¥Àー[ReREC]¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊC¡ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê/MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹/¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸Ⅱ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ØÌµ¿¦Å¾À¸ ～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡Ù¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥ëー¥Ç¥¦¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ÈËÁ¸±¡¢¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ò¥È¥ê¥¨¡Ö¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡×ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥Ò¥È¥ê¥¨¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¬ー¥Îー¥È¡×¤â¼ê³Ý¤±¤¿shun murakami¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÑÔÒ¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬¸òºø¤¹¤ëÁÔÂç¤Ê±ÇÁü¤ÇCG¤Î±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥È¥ê¥¨¤Ï¡¢¥Üー¥«¥ë¡¦¥®¥¿ー¤Î¥·¥Î¥À¤Ë¤è¤ëÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢ー¡Ø¥·¥ÎÅ´¡Ù¤È¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØHITORI-ESCAPE TOUR 2024 10-NEN-SAI¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØHITORIE 10-NEN-SAI "Versus Series¡É¡Ù4·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÂçºåBIGCAT¸ø±é¤Ë¤Ï¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢6·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÅìµþ·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¸ø±é¤Ë½©»³²«¿§¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢5·î¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ØHITORI-ESCAPE ¡ÈASIA" TOUR 2024 10-NEN-SAI¡Ù¡¢9·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É½é¤ÎÅìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¸ø±àÂç²»³ÚÆ²¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£