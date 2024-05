【THQ Nordicデジタルショーケース2024】8月3日4時~開催予定

THQ Nordicは、デジタルショーケースイベント「THQ Nordicデジタルショーケース2024」を、日本時間の8月3日4時から開催する。

第4回目となる公式デジタルショーケースイベントでは、世界初公開のゲーム発表が行なわれるほか、新作タイトルのアップデート情報が公開される。また、3D横スクロールアクション「Disney Epic Mickey: Rebrush」や、2001年に発売された「Gothic」のフルリメイク作「Gothic 1 Remake」、アクションRPG「Titan Quest II」といった作品の最新情報も公開される予定。本イベントは、YouTubeとTwitch、Steamの公式THQ Nordicチャンネルにて配信される。

公式 THQ Nordicチャンネル

□YouTubeのページ

□Twitchのページ

□Steamのページ

(C) Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.