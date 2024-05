京都産シルクを使用したサステイナブルスキンケアブランド！M&company 「469ローション」

M&companyは京都の伝統産業を有効利用したサステイナブルスキンケアブランド『469』の一般小売販売者向けに販売します。

M&company「469ローション」

価格 :4,180円(税込)

販売場所:スーパーデリバリー (https://www.superdelivery.com/ )

グッズ( https://goooods.com/ )

種類 :Cローション・Mローション

サイズ:外寸 縦15.3cm×幅4.1cm×奥行4.1cm

商品の特徴

地方創生

生活様式の変化で消えゆく京都の伝統産業を新しい形で有効利用する中から生まれた「素材・技術」を今の時代に合わせた、持続可能な京都の産業として継承しています。

※クロモジ精油

京都の京北町のサステイナブルな製法で抽出された天然成分。

クロモジは生薬として古来から使用されていて、安眠効果やイライラの軽減が期待されるので、就寝前のスキンケアに最適です。

※京都産シルク

京都北部・京丹後市のシルク成分は保湿力が非常に高く、抗酸化作用や紫外線吸収機能に優れています。

この成分は糸を染める際に不要なタンパク質成分で、産業廃棄物として廃棄されていましたが、昨今のSDGsの考えから、他の産業への有効利用が注目されている素材です。

※無添加主義

合成着色料、合成香料、合成保存料、鉱物油、アルコール、パラベン、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤は使用していなません。

海外でのネット通販で使用している国もあります。

※BtoCでの差別化

オール京都の素材とオール京都の企業で作られているので、「京都」に特化しているので、BtoCでの差別化に利用していただきやすい商品です。

※ホテルや旅館のプランに採用

女子会プランや、サステイナブルなプランを展開されている、ホテルや旅館で使われており、他社との差別化が測られています。

