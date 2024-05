5月8日に発売されるももいろクローバーZの最新アルバム『イドラ』より、新曲「MEKIMEKI」のミュージックビデオが公開された。「MEKIMEKI」は、【ももいろクローバーZ×日本郵政グループ】の“カラダうごかせ!ニッポン!” プロジェクトによって生まれた「あたらしい体操」に歌詞とアレンジが加わり、進化した楽曲。今後「あたらしい体操」は「MEKIMEKI体操〜カラダうごかせ!ニッポン!〜」に名前が変わる。

7th ALBUM『イドラ』



▲『イドラ』初回限定盤ジャケット ▲『イドラ』初回限定盤ジャケット

▲『イドラ』通常盤ジャケット ▲『イドラ』通常盤ジャケット

発売日:2024年5月8日(水)特設サイトURL:https://mcz-release.com/sound/idola/【初回限定盤】形態:CD(4枚組)+Blu-ray(2枚組)価格:¥12,000(税抜価格:¥10,909)品番:KICS-94140収録内容[CD]・DISC1:「イドラ」・DISC2:「イドラ」(ALBUM off vocal ver.)・DISC3-4:「QUEEN OF STAGE」(2023.10.15 ツアーファイナル公演) LIVE CD Part 1, 2[Blu-ray]・DISC1:「イドラ」 ALBUM Documentary+「MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰」/「誓い未来」/「Heroes」MUSIC VIDEO・DISC2:MOMOIRO CLOVER Z 15th Anniversary Tour 「QUEEN OF STAGE」(2023.10.15ツアーファイナル公演)【通常盤】形態:CD Only定価:¥3,300(税抜価格:¥3,000)品番:KICS-4140収録内容【初回限定盤】CD DISC1と同内容[CD]DISC1「イドラ」収録楽曲01. 序章 -revelation-作曲・編曲:辻村有記/伊藤 賢02. Heroes作詞:辻村有記作曲・編曲:辻村有記/伊藤 賢03. Brand New Day作詞:ヤマザキタイキ(Jam Fuzz Kid)/RIKI(Jam Fuzz Kid)作曲:ヤマザキタイキ(Jam Fuzz Kid)編曲:日比野裕史(Blue Bird's Nest)04. Re:volution作詞・作曲:田邊駿一編曲:BLUE ENCOUNT05. MEKIMEKI作詞・作曲:サトダユーリ(SUPA LOVE)編曲:木下龍平(SUPA LOVE)06. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰作詞・作曲:前山田健一編曲:辻村有記/Naoki Itai07. 一味同心作詞・作曲:百田夏菜子編曲:永澤和真08. 桃照桃神作詞:ポチョムキン(餓鬼レンジャー)作曲:及川千春(鋭児)/ポチョムキン(餓鬼レンジャー)編曲:及川千春(鋭児)09. Majoram Therapie作詞:只野菜摘作曲・編曲:invisible manners(平山大介・福山 整)10. 追憶のファンファーレ作詞・作曲・編曲:yonkey11. いちごいちえ作詞・作曲:CLIEVY(C&K)編曲:小松一也12. L.O.V.E作詞:栗原 暁(Jazzin’park)/久保田真悟(Jazzin’park)作曲・編曲:久保田真悟(Jazzin’park)13. Friends Friends Friends作詞・作曲・編曲:清 竜人14. 誓い未来作詞:北川悠仁作曲:北川悠仁/岡田実音編曲:PRIMAGIC15. idola作詞:只野菜摘作曲・編曲:NARASAKI[Blu-ray]<QUEEN OF STAGE>01. QOS OPENING02. 走れ! -ZZ ver.-03. DNA狂詩曲(ラプソディ)04. PUSH05. 笑ー笑 〜シャオイーシャオ!〜06. Another World07. じゃないほう08. バイバイでさようなら09. Guns N' Diamond10. PLAY!11. ゴリラパンチ12. Nightmare Before Catharsis13. Re:volution14. HAND15. リバイバル16. A-rin QOS REMIX MEDLEY17. 赤い幻夜18. 天国のでたらめ19. GOUNN20. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰21. QUEEN HISTORY MEDLEY22. 行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-ENCORE23. overture 〜ももいろクローバーZ参上!!〜24. DECORATION25. 誓い未来26. 吼えろ▼特典一覧(2)初回限定盤対象・Amazon.co.jp・・・「イドラ」布ポスター(B2サイズ / 集合絵柄予定)・楽天ブックス・・・「イドラ」キャラファイングラフ(A5サイズ / 集合絵柄予定)└楽天ブックスにて対象商品をご予約いただいたお客様は、「オリジナル・デザイン仕様」の ”楽天ブックス限定オリジナル配送BOX”で商品をお届けいたします。※数量がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。※オリジナル配送BOXは1注文につき1箱でのお届けとなります。・セブンネットショッピング・・・「イドラ」ミニトランプ(集合・ソロ絵柄・ロゴ予定)・@Loppi・HMV・・・「イドラ」缶バッジ2個セット(1種+4種ランダム / 集合・ソロ絵柄予定)※サイズ57mm予定・TOWER RECORDS・・・「イドラ」クリアファイル(A4サイズ / 集合絵柄予定)・TSUTAYA・・・「イドラ」ポストカード4種セット(ソロ絵柄予定)※サイズ約縦14.8cm×横10cm・Joshinディスクピア (Joshin webショップ 含む) ・・・「イドラ」アクリルキーホルダー(ジャケット写真絵柄予定)・ELR Store・・・「イドラ」クリアポーチ(集合絵柄予定)約縦13cm×横17.8cm(マチ無し)※特典のサイズや仕様、絵柄は変更になる場合がございます上記店舗以外で初回限定盤をご購入いただくと、下記特典が付きます。・応援店舗特典・・・「イドラ」クリアトレカ(5種ランダム)(2)通常盤特典対象応援店舗特典・・・「イドラ」クリアトレカ(5種ランダム)※こちらの特典は上記初回盤特典と同一のものとなります。