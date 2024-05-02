2日、門別競馬場で行われた第48回北斗盃(3歳・重賞・ダ1600m・1着賞金500万円)は、中団から直線で脚を伸ばした落合玄太騎手騎乗の3番人気ブラックバトラー(牡3、北海道・田中淳司厩舎)が、それを追うように伸びてきた5番人気ミソ(牡3、北海道・佐久間雅貴厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分43秒2(良)。

さらに1馬身差の3着に1番人気パッションクライ(牡3、北海道・山口竜一厩舎)が入った。なお、2番人気キタサンヒコボシ(牡3、北海道・五十嵐冬樹厩舎)は5着に終わった。

勝ったブラックバトラーは、父シニスターミニスター、母アズマガール、その父キングカメハメハという血統。近3走、交流重賞で強い相手と戦ってきていて、ここはきっちりと勝ち切った。これで重賞は2勝目。

【勝ち馬プロフィール】

◆ブラックバトラー(牡3)

騎手:落合玄太

厩舎:北海道・田中淳司

父:シニスターミニスター

母:アズマガール

母父:キングカメハメハ

馬主:会田 裕一

生産者:増尾牧場

【全着順】

1着 ブラックバトラー 3人気

2着 ミソ 5人気

3着 パッションクライ 1人気

4着 ダバイエスペランサ 6人気

5着 キタサンヒコボシ 2人気

6着 フライングロッド 7人気

7着 カプセル 4人気

8着 フィーロ 8人気

9着 オソレ 9人気