北斗盃を制したブラックバトラー(撮影：田中哲実)

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　2日、門別競馬場で行われた第48回北斗盃(3歳・重賞・ダ1600m・1着賞金500万円)は、中団から直線で脚を伸ばした落合玄太騎手騎乗の3番人気ブラックバトラー(牡3、北海道・田中淳司厩舎)が、それを追うように伸びてきた5番人気ミソ(牡3、北海道・佐久間雅貴厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分43秒2(良)。

　さらに1馬身差の3着に1番人気パッションクライ(牡3、北海道・山口竜一厩舎)が入った。なお、2番人気キタサンヒコボシ(牡3、北海道・五十嵐冬樹厩舎)は5着に終わった。

　勝ったブラックバトラーは、父シニスターミニスター、母アズマガール、その父キングカメハメハという血統。近3走、交流重賞で強い相手と戦ってきていて、ここはきっちりと勝ち切った。これで重賞は2勝目。

【勝ち馬プロフィール】
◆ブラックバトラー(牡3)
騎手:落合玄太
厩舎:北海道・田中淳司
父:シニスターミニスター
母:アズマガール
母父:キングカメハメハ
馬主:会田 裕一
生産者:増尾牧場

【全着順】
1着　ブラックバトラー　3人気
2着　ミソ　5人気
3着　パッションクライ　1人気
4着　ダバイエスペランサ　6人気
5着　キタサンヒコボシ　2人気
6着　フライングロッド　7人気
7着　カプセル　4人気
8着　フィーロ　8人気
9着　オソレ　9人気