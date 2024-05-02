【門別・北斗盃結果】3番人気のブラックバトラーが差し切って重賞2勝目
2日、門別競馬場で行われた第48回北斗盃(3歳・重賞・ダ1600m・1着賞金500万円)は、中団から直線で脚を伸ばした落合玄太騎手騎乗の3番人気ブラックバトラー(牡3、北海道・田中淳司厩舎)が、それを追うように伸びてきた5番人気ミソ(牡3、北海道・佐久間雅貴厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分43秒2(良)。
さらに1馬身差の3着に1番人気パッションクライ(牡3、北海道・山口竜一厩舎)が入った。なお、2番人気キタサンヒコボシ(牡3、北海道・五十嵐冬樹厩舎)は5着に終わった。
勝ったブラックバトラーは、父シニスターミニスター、母アズマガール、その父キングカメハメハという血統。近3走、交流重賞で強い相手と戦ってきていて、ここはきっちりと勝ち切った。これで重賞は2勝目。
【勝ち馬プロフィール】
◆ブラックバトラー(牡3)
騎手:落合玄太
厩舎:北海道・田中淳司
父:シニスターミニスター
母:アズマガール
母父:キングカメハメハ
馬主:会田 裕一
生産者:増尾牧場
【全着順】
1着 ブラックバトラー 3人気
2着 ミソ 5人気
3着 パッションクライ 1人気
4着 ダバイエスペランサ 6人気
5着 キタサンヒコボシ 2人気
6着 フライングロッド 7人気
7着 カプセル 4人気
8着 フィーロ 8人気
9着 オソレ 9人気