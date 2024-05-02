21:30
米貿易収支（3月）
予想　-699.0億ドル　前回　-689.0億ドル

米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第1四半期）
予想　1.5%　前回　3.2%（非農業部門労働生産性・前期比)　
予想　2.0%　前回　0.4%（単位労働費用・前期比)

米新規失業保険申請件数（04/21 - 04/27）
予想　21.0万件　前回　20.7万件

米失業保険継続受給者数（04/14 - 04/20）
予想　179.0万件　前回　178.1万件

カナダ国際商品貿易（3月）
予想　N/A　前回　13.9億カナダドル

23:00
米製造業新規受注（3月）
予想　2.1%　前回　1.4%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（3月）
予想　2.6%　前回　2.6%（前月比)　
予想　0.2%　前回　0.2%（輸送除くコア・前月比)

3日
5:15　
レーンECBチーフエコノミスト、講演

英地方選挙
OECD閣僚理事会（3日まで）
アジア開発銀行年次総会（5日まで）


米主要企業決算
アップル、モデルナ、アムジェン、コインベース

※予定は変更されることがあります。