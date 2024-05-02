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21:30

米貿易収支（3月）

予想 -699.0億ドル 前回 -689.0億ドル



米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第1四半期）

予想 1.5% 前回 3.2%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 2.0% 前回 0.4%（単位労働費用・前期比)



米新規失業保険申請件数（04/21 - 04/27）

予想 21.0万件 前回 20.7万件



米失業保険継続受給者数（04/14 - 04/20）

予想 179.0万件 前回 178.1万件



カナダ国際商品貿易（3月）

予想 N/A 前回 13.9億カナダドル



23:00

米製造業新規受注（3月）

予想 2.1% 前回 1.4%（前月比)



米耐久財受注（確報値）（3月）

予想 2.6% 前回 2.6%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)



3日

5:15

レーンECBチーフエコノミスト、講演



英地方選挙

OECD閣僚理事会（3日まで）

アジア開発銀行年次総会（5日まで）





米主要企業決算

アップル、モデルナ、アムジェン、コインベース



※予定は変更されることがあります。

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