ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米貿易収支（3月）
予想 -699.0億ドル 前回 -689.0億ドル
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第1四半期）
予想 1.5% 前回 3.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 2.0% 前回 0.4%（単位労働費用・前期比)
米新規失業保険申請件数（04/21 - 04/27）
予想 21.0万件 前回 20.7万件
米失業保険継続受給者数（04/14 - 04/20）
予想 179.0万件 前回 178.1万件
カナダ国際商品貿易（3月）
予想 N/A 前回 13.9億カナダドル
23:00
米製造業新規受注（3月）
予想 2.1% 前回 1.4%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（3月）
予想 2.6% 前回 2.6%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)
3日
5:15
レーンECBチーフエコノミスト、講演
英地方選挙
OECD閣僚理事会（3日まで）
アジア開発銀行年次総会（5日まで）
米主要企業決算
アップル、モデルナ、アムジェン、コインベース
※予定は変更されることがあります。
米貿易収支（3月）
予想 -699.0億ドル 前回 -689.0億ドル
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第1四半期）
予想 1.5% 前回 3.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 2.0% 前回 0.4%（単位労働費用・前期比)
米新規失業保険申請件数（04/21 - 04/27）
予想 21.0万件 前回 20.7万件
米失業保険継続受給者数（04/14 - 04/20）
予想 179.0万件 前回 178.1万件
カナダ国際商品貿易（3月）
予想 N/A 前回 13.9億カナダドル
23:00
米製造業新規受注（3月）
予想 2.1% 前回 1.4%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（3月）
予想 2.6% 前回 2.6%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)
3日
5:15
レーンECBチーフエコノミスト、講演
英地方選挙
OECD閣僚理事会（3日まで）
アジア開発銀行年次総会（5日まで）
米主要企業決算
アップル、モデルナ、アムジェン、コインベース
※予定は変更されることがあります。