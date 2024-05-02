°ÜÌ±¤ÎÌ´¤ò¿©¤Ù¤ë¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡£¥³¥Ã¥¯¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃ¦¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡×¡¿¥«¥ì¡¼°ÜÌ±¤ÎÆæ ÆüËÜ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¦
¡Ø¥«¥ì¡¼°ÜÌ±¤ÎÆæ ÆüËÜ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¡Ù¡Ê¼¼¶¶ÍµÏÂ/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¡¡¤¤¤Þ¤äÆüËÜÃæ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ê°Â¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í·Ð±Ä¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢³Ê°Â¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Ê¤Î¤«¡© ¤É¤³¤â¡È¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Ë¥Ê¥ó¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥Ô¥Ú¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡© ¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÁý¿£¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡© ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³°¹ñ¿Í¹ÔÀ¯¤ÎÌÕÅÀ¤òÆÍ¤¯°ÜÌ±¤¿¤Á¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤ä¡¢³¤³°¤Ø¤Î½Ð²Ô¤®¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈá°¥¤ËËþ¤Á¤¿Î¢»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¥«¥ì¡¼°ÜÌ±¤ÎÆæ ÆüËÜ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¡Ù¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹¡×¤«¤é¸«¤ë°ÜÌ±¼Ò²ñ¤Î¿¿¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥«¥ì¡¼°ÜÌ±¤ÎÆæ ÆüËÜ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
·îµë10Ëü±ß¡¢¸½¶âÊ§¤¤¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ê¤·
¡¡Â¿¤¯¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×´Ø·¸¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥Ã¥¯¤ÎÂÔ¶ø¤À¡£¼ÂºÝ¤Ëºñ¼è¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¡¦¥Ð¥ó¥À¥ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢41ºÐ¡Ë¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤È¤¤Ë¡¢¾Ò²ðÎÁ¤È¤·¤Æ112Ëü¥Í¥Ñ¡¼¥ë¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó112Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆÈ³Ø¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Ç¸ì¤ë¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ëÃæÉô¥Ñ¥ë¥Ð¥Ã¥È·´¤Î½Ð¿È¤À¡£20Âå¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¼óÅÔ¥«¥È¥Þ¥ó¥º¤È¡¢¤½¤Î¸å¥¤¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ç¥ê¡¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥³¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÏàÆüËÜ¹Ô¤〞¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Î¥³¥Ã¥¯¤¬¤Û¤«¤Ë¤â²¿¿Í¤«Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¸À¤¦¤¬¡¢¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤ËÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï2008Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£Àè¤ËÆüËÜ¤Ë¥³¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ð¤ÎÉ×¤Î¥Ä¥Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤Î±ó±ï¤Î¿ÆÀÌ¤¬¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë³¹¤Ç¥¤¥ó¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö£Ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ËÍê¤ß¹þ¤ß¡¢112Ëü¥Í¥Ñ¡¼¥ë¥ë¥Ô¡¼¤ò²ÈÂ²¤ÇÍÑÎ©¤Æ¤Æ¡¢¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ7¿Í¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¡Ø£Ó¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö£Ó¡×¤È¤½¤Î·ÏÎóÅ¹¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Î3½µ´Ö¤ÏÌµµÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤ËÊÌ¤ÎÅ¹¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÈËÀ¹Å¹¤Ç¤ªµÒ¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¡£µÙ¤ß¤Ï2½µ´Ö¤Ë1Æü¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç·îµë¤Ï10Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¸½¶âÊ§¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê¤Ç18Ëü±ß¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â10Ëü±ß¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤³Û¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ï¸øÌ³°÷¤Î·îµë¤¬1Ëü±ß¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï²ñ¼Ò¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤éÀ¸³è¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£ÀöÂõµ¡¤Ë»È¤¦ÀöºÞ¤Þ¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²ñ¼Ò¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÇÇã¤¤¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ÏWi-Fi¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ö£Ó¡×¤ÏÎÉ¿´Åª¤Ç¡Ö¤Û¤«¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤ÎÅ¹¤è¤ê¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö¤Þ¤·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤Ë»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢Å¹¤È¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î±ýÉü¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é10Ëü±ß¤ÎµëÎÁ¤Î¤¦¤Á¡¢Ëè·î3Ëü±ß¤ò¸Î¶¿¤ËÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤È¥¤¥ó¥É¤Ç¥³¥Ã¥¯¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Æ±¤¸»þ´ü¤Ë¡Ø£Ó¡Ù¤ËÍè¤¿¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢µëÎÁ¤¬6Ëü±ß¡¢7Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢µ»Ç½¥Ó¥¶¼èÆÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¼ÂÌ³·Ð¸³10Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥«¥È¥Þ¥ó¥º¤Ç1Ç¯¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î·Ð¸³¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥ì¡¼¤â¥Ê¥ó¤â¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³ÉÔÂ¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì¤·Ð¸³¤Î¥³¥Ã¥¯¤¬¡¢ºàÎÁ¤È¥ì¥·¥Ô¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÅ¹¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÅ¹¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â·Ð±Ä¤·¡¢ÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Î¹Í¤¨¤Ï¥·¥Ó¥¢¤À¡£¥³¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°Â¤¤µëÎÁ¤ÈµÙ¤ß¤Ê¤·¤Î²á¹ó¤Ê¶ÐÌ³¤Ë²»¤ò¾å¤²¤Æ¤ä¤á¤ì¤Ð¡¢¼¡¤òÊä½¼¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ê¿ôÎÁ¡×¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤à¡Ä¡Ä¡£Æ±Ë¦¤«¤éºñ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Í§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤«¾ò·ï¤Î¤¤¤¤Åìµþ¤ÎÅ¹¤Ë°Ü¤ë¤¿¤á¡Ö£Ó¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¼ÒÄ¹¤«¤é¤Ï¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ªÁ°¤¬¤ä¤á¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¤ä¤Ä¤¬¤Þ¤¿¥«¥Í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤¦¤Á¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë¹Ô¤¯¥¢¥Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤µ¤Ã¤µ¤È½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡×
¡¡ÄãÄÂ¶â¤Ê¤Î¤â¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁá¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤á¤µ¤»¤Æ¿Í¤Î²óÅ¾¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤ÆÎ®Ï²¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¥Ã¥¯¤ò½¸¤á¤ÆÅ¹¤ò³«¤¯¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥³¥Ã¥¯¼«¿È¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£°ÜÌ±¤ÎÌ´¤ò¿©¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÁý¿£¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤¦¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Ë¤Ï¸Û¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í
¡¡2012Ç¯¤ËÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤»Ä¤êÂ³¤±¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅ¹¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢·îµë¤Ï°Â¤¤¤Ê¤¬¤é¤â12Ëü±ß¤È¤¤¤¯¤é¤«¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ»Ò¶¡¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¾¯¤·¤º¤ÄÆüËÜ¸ì¤ò³Ð¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£½À¤é¤«¤ÊÊª¹ø¤È¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤À¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤âÂÇ¤Á²ò¤±¤ä¤¹¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤âÁý¤¨¡¢¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¿Í·Ð±Ä¤Î¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤ËÅ¾¿¦¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö·îµë¤Ï18Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤é¤¦³Û¤È¡¢½ñÎà¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿³Û¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ï¤³¤³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼¡¤Î¿¦¾ì¤âÆüËÜ¿Í¤ÎÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£·îµë¤Ï21Ëü±ß¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÏÈ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¤«¤é±Ê½»¸¢¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿½ÀÁ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÇ¯¼ý300Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¸À¤¦¡£Îô°¤ÊÂÔ¶ø¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì¤Íè¤âÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¡×¤«¤Ä¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤äÆüËÜ¿Í¤Î¥Ä¥Æ¤ËÍê¤é¤º¡¢¼«ÎÏ¤Ç½¢¿¦³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Ë¤Ï¸Û¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤ÈÆ¯¤¯¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢µ¢¹ñ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê³Ð¸ç¤ÇÆüËÜ¸ì¤òËá¤¡¢¡ÖIndeed¡×¤ä¡Ö°û¿©Å¹¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¤Îµá¿¦¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ñ¼Ò¤ÈÌÌÀÜ¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é13Ç¯¡¢Åö½é¤Ï¥³¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ËÆüËÜ¸ìÎÏ¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢ÅÔÆâ¤ä´ØÀ¾¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤ÎµëÎÁ¤Ï30Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÂÔ¶ø¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¿Í¼Ò°÷¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯Êó¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÃ¦¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤É¤¦¤Ë¤«ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÂÔ¶ø¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥³¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤À¡£¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤·¡¢Âç¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤·¡¢±ü¤µ¤ó¤âÆüËÜ¿Í¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆ¯¤¡¢¤º¤Ã¤È²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¡¢¼«Âð¤ÇÃë¿©¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Âçº¬¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥¢¥Á¥ã¡¼¥ë¡¢ÀÄºÚ¤ÎßÖ¤áÊª¡¢¹üÉÕ¤¤Î·ÜÆù¤Î¼Ñ¹þ¤ß¡Ä¡Ä¤Õ¤À¤ó¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡¢ÁÇËÑ¤Ê¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î²ÈÄí¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£¿É¤µ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Í¥¤·¤¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÄí¤ÇÎÁÍý¤òÃ´Åö¤¹¤ëºÊ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£±ö¤È¥ª¥¤¥ë¤¬¾¯¤·¡£¤¢¤È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×
¡¡¥¢¥Á¥ã¡¼¥ë¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¤¥Ü¥¦¥ë¤Ë»³¤Û¤ÉÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶á½ê¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤ï¤±¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤ÎÂ¿¤¤¿ùÊÂ¶è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È±ü¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£2¿Í¤Î¿ÍÊÁ¤À¤í¤¦¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ëµ¢¤·¤¿Ä¹ÃË¤Î¤³¤È¤À¡£5ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊEISJ¡Ë¡×¤Ï³ØÈñ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢±ü¤µ¤ó¤¬2¿ÍÌÜ¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤È½Ð»º¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñ¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¸þ¤³¤¦¤Î¾®³Ø¹»¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ©»Ò¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡¢
¡Ö¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ë¡Ê¥¢¥¤¥¹¤Î¡Ë¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤Î¹©¾ì¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¡×
¡¡¤À¤½¤¦¤Ê¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Ï·Ù»¡´±¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦¤¬¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÌ´¤òÆüËÜ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¼èºà¤Îµ¢Ï©¡¢¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÀî¤Î¤½¤Ð¤ò¤¤¤Ä¤â»¶Êâ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¼«Á³¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡£¸ø±à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬Í·¤Ù¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ùÊÂ¤Î½»Âð³¹¤ò»ü¤·¤à¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¡£¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó°ì²È¤¬¡¢¤É¤¦¤«Ê¿²º¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤¿¡£