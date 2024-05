フランスで誕生したスポーツシューズブランド「 HOKA(ホカ) 」から、人気アウトドアモデルをさらにサステナブルにした「LOW CHROMA PACK(ロー クローマ パック)」が登場。水陸両用のマウンテンサンダルとアウトドアスリッポンが、HOKA公式サイトやHOKA直営店などで、5月1日(水)より販売スタートしています。「HOKA」からサステナブルな「LOW CHROMA PACK」が登場

「HOKA」は、世界中のランナーやファッショニスタから支持を得ている、フランス発のパフォーマンスフットウェア&アパレルブランド。抜群のクッション性とサポート力を持ち併せた、革新的なランニングシューズを中心に手掛けています。機能性だけでなくデザイン性も追求しているので、スポーツ時だけでなく、タウンでもおしゃれに履けるようなシューズが揃っているんですよ。そんな「HOKA」から、“Yes to Less”を合言葉に“より少ない素材で、より多くのこと”を目指し、サステナブルマインドでデザインされた「LOW CHROMA PACK」が登場。「HOKA」の従来のシューズより、さらにバージン素材(未使用・未加工の原材料)の使用量を減らし、環境に配慮した無染色でデザインされているといいます。水陸両用サンダル「HOPARA 2」がおしゃれ「LOW CHROMA PACK」から登場した「HOPARA(ホパラ) 2」(税込2万900円)は、泥・土・岩の上をらくらくと進める、水陸両用のマウンテンサンダル。「HOKA」ならではのボリュームのあるソールや、メッシュ素材のさりげない透け感がとってもおしゃれです。簡単にサイズ調整可能なヒールストラップやトグルのシューレースを採用していて、脱ぎ履きやフィット感の調節もらくらく。100%リサイクル素材のニットアッパーに、100%リサイクル素材のCorduraメッシュオーバーレイを使っているから、山道などを歩く際に砂利が入り込むのを防ぎながら排水まで行えるそうですよ。さらに速乾性・撥水性を備えているので、水中でも陸上でも快適な履き心地なんだとか。タウンユースだけでなく、アウトドアシーンでもおしゃれを楽しみたい方に、ぴったりな一足ですね。シンプルさが魅力のスリッポン「RESTORE TC」「RESTORE(リストア) TC」(税込1万7600円)は、最小限の素材で作られたシンプルな構造が特徴の、先進的なスリッポン。無彩色のホワイトカラーと、たった3つのパーツからなる無駄のないデザインが、クリーンで洗練された印象を放ちます。伸縮性のある靴下のようなアッパーやつま先の保護のためのEVAトゥキャップ、部分的なストレッチパーツが、快適な履き心地を叶えてくれるといいます。「HOKA」のシューズがお出かけをもっと楽しくしてくれそうご紹介した2種類のシューズは、どちらもユニセックスの幅広いサイズ展開からチョイス可能。機能性とデザイン性を兼ね備えているほか、環境にも配慮してつくられているところがうれしいですよね。これからのお出かけをもっと楽しくしてくれる「HOKA」のシューズを、ぜひゲットしてみてはいかがでしょう。「HOKA」公式オンラインストアhttps://www.hoka.com/jp/low-chroma/isutaのPOP UP STOREを下北沢で開催します!2024年5月10日(金)〜12日(日)の3日間、東京・下北沢にてisutaのポップアップストアを開催します!テーマは『ごきげんチャージ at home』。おうち時間をごきげんにする、お香やラグ、マグカップ、オイルバームなど、センスフルなプロダクトが揃います。今回のisutaのポップアップストアで初お披露目となる新作アイテムも販売しますよ!詳細は下記バナーをタップしてチェックしてね。\TAP HERE/