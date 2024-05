米Unityは5月1日(現地時間)、マシュー・ブロンバーグ(Matthew Bromberg)氏が同15日付で最高経営責任者(CEO)、社長、Unity取締役会のメンバーに就任すると発表した。なお、暫定最高経営責任者のジム・ホワイトハースト氏はUnity取締役会の執行委員長(Executive Chair of the Unity Board)に任命され、ロエロフ・ボタ氏は取締役会会長から取締役会の主席独立取締役(Lead Independent Director of the Board)に復帰する。

新CEOに任命されたマシュー・ブロンバーグ(Matthew Bromberg)氏○ゲーム業界で20年以上の経験を有するブロンバーグ氏ボタ氏は「マット・ブロンバーグをUnityの新CEOとして迎えることができ、これほど嬉しいことはありません。取締役会とリーダーシップチーム全体は、マットの実績あるリーダーシップ、顧客第一の考え方、そしてダイナミックなゲーム業界に対する深い理解が、Unityを前進させるにふさわしい経営者であると確信しています。またジム・ホワイトハーストには、Unityのポートフォリオ・リセットとコスト構造の再編成を通じ、中核事業に集中し、長期的な成功に向けたポジションを確立するために尽力してくれたことに感謝しています」と述べている。また、ホワイトハースト氏は「Unityの暫定最高経営責任者を務め、その情熱的な従業員、コミュニティ、顧客、パートナーを知ることができて本当に光栄です。マットと密接に協力し、クリエイターの成功と革新に対する会社の継続的なコミットメントをサポートすることを楽しみにしています」とコメント。また、ホワイトハーストは、Unityの2大株主の1つであるシルバーレイクに復帰し、以前はシニア・アドバイザーを務めていたが、今後はマネージング・ディレクターとして、運営チームと投資チームの両方のイニシアチブを率いることになる。新CEOのブロンバーグ氏はゲーム業界で20年以上の経験を有し、過去には大手モバイルゲーム開発・パブリッシャーのZyngaで最高執行責任者を務め、同社の再建に重要な役割を果たすとともに、Zyngaのゲームスタジオをグローバルに統括し、製品開発・設計、技術、データ、分析を監督。また、Electronic Artsでも複数のリーダー的役割を担い、同社のモバイル部門の拡大に貢献するとともに、4大陸のチームを率いてあらゆる主要ジャンルの人気ゲームを開発した。ブロンバーグ氏は「Unityが次の章を迎えるにあたり、その一員となることを大変嬉しく思います。ジム、取締役会、そしてUnityの素晴らしい社員と協力し、クリエイターが世界中のオーディエンスに素晴らしいゲームと体験を提供するための最高の統合プラットフォームを提供し、同時に会社の収益成長と収益性を加速させることに貢献できることを楽しみにしています」と話している。