2003年のTVアニメ『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』から「Special Memorize アクアピッチかれん、アクアピッチノエル、アクアピッチココ、アクアピッチ沙羅、アクアピッチ星羅」がプレミアムバンダイに登場。2024年5月2日(木)16時から予約受け付けが始まっている。『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』は、花森ぴんく(漫画)・横手美智子(シナリオ)による漫画『ぴちぴちピッチ』が原作。ピンク真珠のマーメイドプリンセス七海(ななみ)るちあは、初恋の男のコにあげた真珠をさがしに人間界にやってきた。そして彼女は海斗(かいと)という少年との出会う。歌によるバトルあり、日常ギャグありのミュージカルファンタジーだ。2004年には続編『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア』が放送された。なお当時は主にタカラ(現タカラトミー)によって玩具が展開されていた。

今回は、アニメ放送20周年を記念し登場した、第1弾の七海るちあ、第2弾の宝生波音、洞院リナに続き、かれん、ノエル、ココ、沙羅、星羅の変身アイテムである「アクアピッチ」がなりきり玩具仕様で立体化された。劇中の通りフタが開閉可能、細部までこだわったクオリティの高い造形となっている。「アクアピッチかれん」「アクアピッチノエル」「アクアピッチココ」「アクアピッチ沙羅」の裏面のボタンを押すと、アニメの変身音楽『KODOU 〜パーフェクトハーモニー〜(inst.)』を再生することができ、「アクアピッチ星羅」では、同様に裏面のボタンを押すと、変身音楽『Birth of Love(inst.)』が再生される。また、裏面のボタンを長押しすることで「アクアピッチかれん」は『オーロラの風に乗って』、「アクアピッチノエル」は『Legend of Mermaid 〜7 Mermaid Version〜』、「アクアピッチココ」は『希望の鐘音 〜Love goes on〜7 Mermaid Version』、「アクアピッチ沙羅」は『Return to the Sea』、「アクアピッチ星羅」は『Beautiful Wish』が再生される。音楽が再生されている間は中央の真珠部分が光り、変身するシーンを再現したなりきり遊びが楽しむことができ、当時の懐かしい思い出がよみがえる充実感のある内容となっている。発売済みの七海るちあ、宝生波音、洞院リナのアクアピッチと一緒に並べると、マーメイドプリンセスのアクアピッチを全種コンプリートすることができる。大づかみに「アニメファン」といっても、『宇宙戦艦ヤマト』1974年、『機動戦士ガンダム』1979年、『キャプテン翼』1983年、『美少女戦士セーラームーン』1992年、『スラムダンク』1993年、『新世紀エヴァンゲリオン』1995年、『機動戦士ガンダムSEED』2002年、『魔法少女まどか☆マギカ』2011年、『鬼滅の刃』2019年……この間、最古クラスのファンの一部がずっとアニメを好きでいる一方、各世代の少年少女がそれぞれの時代のアニメに触れ、新たにファンとなっていった。そして現在の日本では、成人後もアニメを好きであること、また一度アニメから離れても、自分が懐かしいと思うアニメのアイテムを集めることは一般的な趣味や娯楽の1つと認識されている。つまり「懐かしいアニメ」のラインは若い世代によってどんどんせり上がっていくことになる。当時『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』のファンだった方は、今回のアイテムもぜひチェックしていただきたい。(C)講談社・フリュー・テレビ愛知/ぴちぴちピッチ製作委員会