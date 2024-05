こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”こと、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。5月1日(水)放送の番組冒頭で、こもり校長こと小森隼が現在の思いを語りました。

6月25日(火)をもってグループを卒業し、所属事務所「LDH JAPAN」を退社することを発表したGENERATIONSのメンバー・関口メンディーさん。5月1日(水)にメンバー7人で会見をおこない、卒業への思いや今後の活動などについて語りました。会見当日の夜に放送された当番組「SCHOOL OF LOCK!」の冒頭で、小森が自身の思いを語りました。小森:「SCHOOL OF LOCK!」の生徒(リスナー)のみんな、こんばんは。今日は2024年5月1日、昨日もオープニングで少し話したんだけど、今日もちょっとだけオープニングで時間をもらえたらなと思い、今しゃべらせてもらっています。昨日、GENERATIONSとして今後というか、メンバーの関口メンディーさんに関する報告をさせてもらって本日5月1日、GENERATIONSの7人で会見をさせてもらいました。会見の模様を本日リアルタイムで生配信させていただいたのですが、平日(の昼間)ということもあり「観れなかったよ」というみんなもいると思います。あと、急遽開いた会見だったけど、ありがたいことに多くの記者のみなさんにも足を運んでいただいて、ネットニュースとかでもたくさん取り扱ってもらっています。GENERATIONSというグループの持っている魅力とか、“らしさ”みたいなものは、みなさんひとりひとりに“GENERATIONSらしさ”というものを感じてもらっているので、一概に僕が言ったことがGENERATIONSらしさということではないのですが、今日の会見は自分自身では、“すごくGENERATIONSらしい会見ができたな”って、あらためて思っています。この会見までに至った経緯とか、メンバーひとりひとりが今思っていることを素直にみなさんにお届けできる場だったなとあらためて感じています。メンディーさん自体は2024年の6月25日でGENERATIONS、LDHを卒業するという発表をしましたが、この先、そこから先、今後7月からの活動だったり、GENERATIONS・6人で頑張っていくということも僕たちの口から話せたし、秋からもGENERATIONS・6人の活動としてはツアーをおこなうということもお話させていただきました。「こういうことをやりたい」「今こういうことをいろいろ考えているのでワクワクしてもらいたいです」という気持ちも自分たちの口からも話せました。もしかしたら今、いろいろな記事とかを見たりして、「うーん」って感じている方もいると思うのですが、それはもちろん僕たちも今、試行錯誤のなかにいて、まだ答えという答えを見つけられてはいないのですが、ここから歩んでいく一歩一歩の先で、みなさんとともに自分たちの選んだ選択だったり、「この道が正解だったな」と思えるような景色を見られるように、あらためて一丸となって頑張っていきたいなという気持ちです。「僕たちらしいな」という会見で笑顔もあったり、素敵な7人だったなってあらためて感じます。ここから先、細かく決まったものはみなさんに発表していけたらなと思っていますので、引き続き僕たちの応援をよろしくお願いします。少し「SCHOOL OF LOCK!」番組の頭でお話しさせていただきました。今日も元気に「SCHOOL OF LOCK!」、開校していきたいと思います。――ここで、GENERATIONSの楽曲「DREAMERS」をオンエア。小森:ここに来るまで、このラジオの学校に来るまでの道のりでいろいろ考えました。その中で今、全国のみなさんと一緒に聴きたい曲は、この曲だなと思って一緒に聴かせてもらいました。GENERATIONSで「DREAMERS」、以上!



