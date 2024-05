『ブレイキング・バッド』ブライアン・クランストンが1950年代の名作ドラマをよみがえらせる！

『ブレイキング・バッド』のブライアン・クランストンが手掛ける名作ドラマのリメイクに、『モダン・ファミリー』キャストが出演することが分かった。米Deadlineが伝えている。

この度、ブライアンが製作総指揮を務める形でリメイクされることになったのは、米CBSにて1959年から1960年にかけて放送されて人気を博した犯罪ドラマ『タイトロープ(秘密指令)』。米Rokuにて配信予定で、『モダン・ファミリー』のフィル・ダンフィー役で知られるタイ・バーレルが出演する。

EXCLUSIVE: Roku is bringing some laughter to the 1950s drama series ‘Tightrope!’

The streamer has greenlit a comedy reimagining of the series starring Ty Burrell and executive produced by Bryan Cranston https://t.co/9CAcuWKDQD

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 30, 2024